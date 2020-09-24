На Яворівському полігоні у Львівській області тривають багатонаціональні військові навчання Rapid Trident – 2020. Так, 24 вересня учасники проводили навчальну операцію зі звільнення населеного пункту від терористів.

Під час навчань, що, до слова, закінчуються вже 25 вересня, американська сторона високо оцінила результати українських військових. Про це пише пресслужба Міноборони України.

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За словами співкерівника навчань зі США, полковника Майкла Хансона, концепція навчання у 2020 році базувалась на відпрацюванні відбиття збройного нападу недружніх країн, відновлення суверенітету і контролю над державним кордоном.

Представники ЗСУ та інших військових формувань зробили все найкраще для того, щоб досягнути цих високих стандартів. Вони досягли високих результатів і проявили себе як хороша команда. Це найкраще навчання, у якому я брав участь,

– зазначив Хансон.

Зауважимо, що 24 вересня учасникам також розповіли про практичні дії підрозділів цивільно-військової співпраці. Окрім того, відбулася практична демонстрація можливостей табору для біженців, організованого Товариством Червоного Хреста.

Що відбувалось на військових навчаннях Rapid Trident-2020 24 вересня / Фото пресслужба Міноборони