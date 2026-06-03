Что известно о доме Николаса Голта в Лос-Анджелесе?

Звезда фильмов "Носферату" и "Люди Икс" приобрел этот дом в 2018 году за 2,33 миллиона долларов, пишет Realtor.com.

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В феврале 2025 года он выставил недвижимость на продажу за 2,95 миллиона долларов, однако покупателя за такую сумму найти не удалось.

В течение следующих 13 месяцев цену неоднократно пересматривали. В марте она снизилась до 2,4 миллиона долларов, а окончательно сделку закрыли за 2,2 миллиона долларов. В итоге Голт продал дом дешевле, чем заплатил за него при покупке.

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Дом в стиле модерн середины прошлого века стоит на склоне холма с видами на Лос-Анджелес. Деревья вокруг участка отделяют его от соседних домов и создают ощущение уединения.

Центральным пространством является гостиная с характерной крышей-бабочкой и стеклянными стенами. Именно они открывают вид на город и окружающие холмы. Гостиная плавно переходит в столовую открытой планировки, рядом с которой обустроен балкон с местом для отдыха на открытом воздухе.

На этом же уровне расположена обновленная кухня. Она оснащена техникой высокого класса и большим баром для завтраков, который объединяет кухонную и жилую зоны. К нижнему уровню ведет скульптурная лестница. Там размещены все три спальни, включая главную спальню и две увеличенные гостевые комнаты.

Главная спальня отличается большими стеклянными дверями, ведущими на отдельную террасу. У нее есть частная зона для отдыха а также лестница, которая спускается во двор с бассейном.

Сад расположен ниже основной жилой части дома. Благодаря склону и густой зелени он выглядит отделенным от остальной территории и создает собственное частное пространство вокруг бассейна.

Дом в Голливуд-Хиллз был одним из двух объектов недвижимости Холта в Калифорнии. Актер также владеет пляжным домом в районе Неаполь в Лонг-Бич, который приобрел в 2022 году. В то же время его основным местом жительства остается Лондон.

Какой дом продает Дакота Джонсон?

Дакота Джонсон выставила на продажу свой дом в Западном Голливуде за 6 миллионов долларов. Актриса купила его в 2016 году после успеха фильма "Пятьдесят оттенков серого" и прожила там почти десять лет.

В доме есть деревянные стены, открытые балки на потолке, бетонные поверхности и красный кирпич. В гостиной обустроен камин, а вокруг дома растет много зелени, из-за чего Джонсон называла его "домом на дереве".