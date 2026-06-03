Що відомо про будинок Ніколаса Голта у Лос-Анджелесі?

Зірка фільмів "Носферату" та "Люди Ікс" придбав цей будинок у 2018 році за 2,33 мільйона доларів, пише Realtor.com.

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У лютому 2025 року він виставив нерухомість на продаж за 2,95 мільйона доларів, однак покупця за таку суму знайти не вдалося.

Протягом наступних 13 місяців ціну неодноразово переглядали. У березні вона знизилася до 2,4 мільйона доларів, а остаточно угоду закрили за 2,2 мільйона доларів. У підсумку Голт продав будинок дешевше, ніж заплатив за нього під час купівлі.

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Будинок у стилі модерн середини минулого століття стоїть на схилі пагорба з краєвидами на Лос-Анджелес. Дерева навколо ділянки відокремлюють його від сусідніх будинків і створюють відчуття усамітнення.

Центральним простором є вітальня з характерним дахом-метеликом і скляними стінами. Саме вони відкривають вид на місто та навколишні пагорби. Вітальня плавно переходить у їдальню відкритого планування, поруч із якою облаштований балкон із місцем для відпочинку на відкритому повітрі.

На цьому ж рівні розташована оновлена кухня. Вона оснащена технікою високого класу та великим баром для сніданків, який об'єднує кухонну та житлову зони. До нижнього рівня ведуть скульптурні сходи. Там розміщені всі три спальні, включно з головною спальнею та двома збільшеними гостьовими кімнатами.

Головна спальня вирізняється великими скляними дверима, що ведуть на окрему терасу. Біля неї є приватна зона для відпочинку а також сходи, які спускаються до подвір'я з басейном.

Сад розташований нижче основної житлової частини будинку. Завдяки схилу та густій зелені він виглядає відокремленим від решти території й створює власний приватний простір навколо басейну.

Будинок у Голлівуд-Гіллз був одним із двох об'єктів нерухомості Голта в Каліфорнії. Актор також володіє пляжним будинком у районі Неаполь у Лонг-Біч, який придбав у 2022 році. Водночас його основним місцем проживання залишається Лондон.

Який будинок продає Дакота Джонсон?

Дакота Джонсон виставила на продаж свій будинок у Західному Голлівуді за 6 мільйонів доларів. Акторка купила його у 2016 році після успіху фільму "П'ятдесяти відтінків сірого" і прожила там майже десять років.

У будинку є дерев'яні стіни, відкриті балки на стелі, бетонні поверхні та червона цегла. У вітальні облаштований камін, а навколо будинку росте багато зелені, через що Джонсон називала його "будинком на дереві".