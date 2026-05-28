Який будинок продає Дакота Джонсон?

Будинок розташований на пагорбах у Західному Голлівуді. Його у 1947 році спроєктував архітектор Карл Мастон, пише Realtor.com.

Після покупки Джонсон зробила ремонт, але зберегла частину автентичного стилю Мастона. Акторка хотіла перетворити будинок на затишний простір для себе, який згодом показала у фотосесії та відеотурі для Architectural Digest.

Площа помешкання становить понад 295 квадратних метрів. У будинку є три спальні та три ванні кімнати. Майже з усіх кімнат видно дерева й внутрішній дворик, а великі скляні двері виходять просто до басейну та патіо. Через панорамні вікна будинок наповнений природним світлом, а межа між інтер'єром і подвір'ям майже зникає.

Інтер'єр у будинку Дакоти Джонсон / Фото Realtor.com

У будинку є дерев'яні стіни, відкриті балки на стелі, бетонні поверхні та червона цегла. У вітальні облаштований камін, а навколо будинку росте багато зелені, через що Джонсон називала його "будинком на дереві".

Після ремонту у кімнатах з'явилися кераміка, картини та велика кількість рослин. У будинку також зберігаються роботи Девіда Гокні та Гармоні Коріна з особистої колекції акторки.

Окрему увагу Джонсон приділила головній ванній кімнаті. Її пофарбували у рожевий відтінок, який акторка помітила на одному зі светрів бренду The Row. У ванній встановили окрему ванну, а двері звідти ведуть просто на двір.

На території є басейн, спа-зона, місце для барбекю та кілька майданчиків для відпочинку серед дерев. Один із них розташований вище за інші та виходить на задній двір. Раніше Джонсон казала, що не хотіла продавати цей будинок, бо одразу закохалася в нього після покупки.

Хоча акторка ще не розкрила, чому вирішила продати нерухомість, у жовтні стало відомо про те, що вона придбала нове житло у районі Лос-Анджелеса.

