Какой дом продает Дакота Джонсон?

Дом расположен на холмах в Западном Голливуде. Его в 1947 году спроектировал архитектор Карл Мастон, пишет Realtor.com.

После покупки Джонсон сделала ремонт, но сохранила часть аутентичного стиля Мастона. Актриса хотела превратить дом в уютное пространство для себя, которое впоследствии показала в фотосессии и видеотуре для Architectural Digest.

Площадь помещения составляет более 295 квадратных метров. В доме есть три спальни и три ванные комнаты. Почти из всех комнат видно деревья и внутренний дворик, а большие стеклянные двери выходят прямо к бассейну и патио. Через панорамные окна дом наполнен естественным светом, а граница между интерьером и двором почти исчезает.

Интерьер в доме Дакоты Джонсон / Фото Realtor.com

В доме есть деревянные стены, открытые балки на потолке, бетонные поверхности и красный кирпич. В гостиной обустроен камин, а вокруг дома растет много зелени, из-за чего Джонсон называла его "домом на дереве".

После ремонта в комнатах появились керамика, картины и большое количество растений. В доме также хранятся работы Дэвида Хокни и Хармони Корина из личной коллекции актрисы.

Отдельное внимание Джонсон уделила главной ванной комнате. Ее покрасили в розовый оттенок, который актриса заметила на одном из свитеров бренда The Row. В ванной установили отдельную ванну, а двери оттуда ведут прямо во двор.

На территории есть бассейн, спа-зона, место для барбекю и несколько площадок для отдыха среди деревьев. Одна из них расположена выше других и выходит на задний двор. Ранее Джонсон говорила, что не хотела продавать этот дом, потому что сразу влюбилась в него после покупки.

Хотя актриса еще не раскрыла, почему решила продать недвижимость, в октябре стало известно о том, что она приобрела новое жилье в районе Лос-Анджелеса.

Как выглядит дом, который продает Кайли Дженнер?

Кайли Дженнер выставила на продажу свой особняк в Калифорнии почти через 10 лет после покупки, подняв цену почти вдвое. Дом расположен в закрытом районе Гидден-Хиллз и ранее был ее основной резиденцией.

Имение имеет площадь около 1 226 квадратных метров и рассчитано на большую семью – в нем 8 спален и 8 полноценных ванных комнат.