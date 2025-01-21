29-летняя британка работает продюсером на фрилансе. Работа позволяет девушке жить в другом месте, поэтому она решила остановиться на лодке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток Шеннон.

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Сколько девушка тратит, а сколько экономит

За свой новый дом девушка платит в среднем 350 фунтов (18 тысяч гривен) в месяц. Столько стоит ежемесячная выплата за узкоколейную лодку включая коммунальные услуги.

Экономить удается более 1200 фунтов (62 тысячи гривен) каждый месяц. Впрочем жить на лодке не так легко, особенно зимой.

Британка о своей жизни на лодке: смотрите видео

Как британка живет на лодке

Фрилансерка взяла лодку в кредит и переехала туда в январе 2023 года. Интересно, что психическое здоровье Шеннон значительно улучшилось – она избавилась от сильной тревоги и депрессии.

Здесь вы получаете свободу – это самое ценное. Мне нравится то, что я могу путешествовать, когда захочу, а лето здесь просто удивительное,

– говорит владелица лодки.

Правда, зимой в лодке жить нелегко. В одном же видео девушка показала, как замерзает вода при минусовой температуре на улице. Если девушка оставит чашку с чаем в раковине на несколько часов, то напиток замерзнет на лед.

Британка признается, что думала о переезде, но пока не решается. Ранее она арендовала дом вместе с двумя друзьями и платила 900 фунтов в месяц (около 46 тысяч гривен). Однако арендодатель повысил плату до 1000 фунтов в месяц (51,5 тысячи гривен), не оставив выбора.