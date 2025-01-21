29-річна британка працює продюсеркою на фрилансі. Робота дозволяє дівчині жити деінде, тому вона вирішила зупинитися на човні, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток Шеннон.

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Скільки дівчина витрачає, а скільки заощаджує

За свій новий дім дівчина платить в середньому 350 фунтів (18 тисяч гривень) на місяць. Стільки коштує щомісячна виплата за вузькоколійний човен включно з комунальними послугами.

Заощаджувати вдається понад 1200 фунтів (62 тисячі гривень) кожного місяця. Втім жити на човні не так легко, особливо зимою.

Британка про своє життя на човні: дивіться відео

Як британка живе на човні

Фрилансерка взяла човен у кредит і переїхала туди в січні 2023 року. Цікаво, що психічне здоров'я Шеннон значно покращилося – вона позбулася сильної тривоги та депресії.

Тут ви отримуєте свободу – це найцінніше. Мені подобається те, що я можу подорожувати, коли захочу, а літо тут просто дивовижне,

– каже власниця човна.

Щоправда, зимою в човні жити нелегко. В одному ж відео дівчина показала, як замерзає вода при мінусовій температурі надворі. Якщо дівчина залишить горнятко з чаєм в раковині на кілька годин, то напій замерзне на лід.

Британка зізнається, що думала про переїзд, але поки не наважується. Раніше вона орендувала будинок разом з двома друзями й платила 900 фунтів на місяць (близько 46 тисяч гривень). Однак орендодавець підвищив плату до 1000 фунтів на місяць (51,5 тисячі гривень), не залишивши вибору.