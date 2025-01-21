По данным аналитического центра DIM.RIA, на 14% подорожал квадрат на Закарпатье и на 12% – в Черновицкой области. Эти регионы входят в пятерку самых дорогих в Украине по состоянию на конец декабря, пишет 24 Канал.
Обратите внимание Сколько стоят вторичные квартиры в Киеве: актуальные цены по районам
Какие области самые дорогие по стоимости квадратного метра
Средняя цена за квадрат в новостройках является самой высокой в Киеве, который аналитики всегда анализируют отдельно. Стоимость составляет 1,3 тысячи долларов, но за год она снизилась на 4%.
Вторую строчку занимает Закарпатская область – 1,1 тысячи долларов за квадрат (+14% за год). На третьем месте – Львовщина, где квадратный метр стоит 1090 долларов (+3% за год).
Четвертой по стоимости видим Днепропетровскую область. Там квадратный метр стоит около 1 тысячи долларов (-2% за год)
Замыкает пятерку Черновицкая область со стоимостью 956 гривен за квадратный метр (+12% за год).
Цены на квадратный метр в новостройках / Аналитика DIM.RIA
Какова ситуация на вторичном рынке
Киев также возглавляет рейтинг. Однокомнатная квартира на вторичке стоит 87,7 тысяч долларов.
На втором месте – Львовщина (72,6 тысячи долларов), а на третьем – Закарпатье (69,3 тысячи долларов).
Далее рейтинг сложился по-другому: на четвертом месте является Винницкая область (53,9 тысячи долларов), а пятое место занимает Ивано-Франковская область (52,5 тысячи долларов).