За даними аналітичного центру DIM.RIA, на 14% подорожчав квадрат на Закарпатті та на 12% – у Чернівецькій області. Ці регіони входять до п'ятірки найдорожчих в Україні станом на кінець грудня, пише 24 Канал.

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Які області найдорожчі за вартістю квадратного метра

Середня ціна за квадрат у новобудовах є найвищою у Києві, який аналітики завжди аналізують окремо. Вартість становить 1,3 тисячі доларів, але за рік вона знизилася на 4%.

Другу сходинку посідає Закарпатська область – 1,1 тисячі доларів за квадрат (+14% за рік). На третьому місці – Львівщина, де квадратний метр коштує 1090 доларів (+3% за рік).

Четвертою за вартістю бачимо Дніпропетровську область. Там квадратний метр коштує близько 1 тисячі доларів (-2% за рік)

Замикає пʼятірку Чернівецька область із вартістю 956 гривень за квадратний метр (+12% за рік).

Ціни на квадратний метр у новобудовах / Аналітика DIM.RIA

Яка ситуація на вторинному ринку

Київ також очолює рейтинг. Однокімнатна квартира на вторинці коштує 87,7 тисячі доларів.

На другому місці – Львівщина (72,6 тисячі доларів), а на третьому – Закарпаття (69,3 тисячі доларів).

Далі рейтинг склався по-іншому: на четвертому місці є Вінницька область (53,9 тисячі доларів), а п'яте місце посідає Івано-Франківська область (52,5 тисячі доларів).