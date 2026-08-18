Сколько стоят квартиры на вторичном рынке во Львове

По данным ЛУН, в августе средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове составляет 74,9 тысячи долларов. За двухкомнатную в среднем придется заплатить 103 тысячи долларов, за трехкомнатную – 137 тысяч.

В Галицком районе, который охватывает центральную часть Львова, однокомнатную квартиру можно найти в среднем за 66 тысяч долларов. Это самая низкая медианная цена в городе. В то же время двухкомнатные квартиры здесь самые дорогие – 115 тысяч долларов, а трехкомнатные стоят 160 тысяч. Район привлекает прежде всего близостью к историческому центру, заведениям и офисам.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры сейчас находятся во Франковском районе – 165 тысяч долларов. Однокомнатные здесь стоят 76,1 тысячи, а двухкомнатные – 106 тысяч долларов. Эту часть Львова часто выбирают из-за удобного расположения и развитой инфраструктуры, при этом здесь спокойнее, чем в самом центре.

В Лычаковском районе самые высокие цены на однокомнатные квартиры – 80 тысяч долларов. За двухкомнатную придется заплатить около 112 тысяч, а за трехкомнатную – 145 тысяч долларов. Здесь много зеленых зон, застройка менее плотная, а до центра города относительно близко.

В Шевченковском районе цены близки к средним по Львову. Однокомнатная квартира стоит 75,5 тысяч долларов, двухкомнатная – 101 тысячу, а трехкомнатная – 130 тысяч. Район активно застраивается, поэтому старые дома здесь соседствуют с новым жильем.

В Сиховском районе однокомнатная квартира стоит в среднем 75 тысяч долларов, а двухкомнатная – 102 тысячи. Трехкомнатные квартиры дешевле – 123 тысячи долларов. Это один из крупнейших жилых районов Львова, где за последние годы появилось больше новой застройки и улучшилось транспортное сообщение.

Самые дешевые двух- и трехкомнатные квартиры сейчас находятся в Железнодорожном районе – 92 тысячи и 115 тысяч долларов соответственно. Однокомнатная квартира стоит около 69,8 тысячи долларов.

Цены на жилье во Львове по районам / Инфографика ЛУН

Напомним, аренда жилья во Львове остается одной из самых дорогих в Украине. В конце июля однокомнатную квартиру сдавали в среднем за 22,5 тысячи гривен в месяц, двухкомнатную – за 27 тысяч, а трехкомнатную – за 31,5 тысячи гривен.