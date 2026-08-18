Скільки коштують квартири на вторинці у Львові

За даними ЛУН, у серпні середня вартість однокімнатної квартири у Львові становить 74,9 тисячі доларів. За двокімнатну в середньому доведеться заплатити 103 тисячі доларів, за трикімнатну – 137 тисяч.

У Галицькому районі, який охоплює центральну частину Львова, однокімнатну квартиру можна знайти в середньому за 66 тисяч доларів. Це найнижча медіанна ціна у місті. Водночас двокімнатні тут найдорожчі – 115 тисяч доларів, а трикімнатні коштують 160 тисяч. Район приваблює насамперед близькістю до історичного центру, закладів та офісів.

Найдорожчі трикімнатні квартири зараз у Франківському районі – 165 тисяч доларів. Однокімнатні тут коштують 76,1 тисячі, а двокімнатні – 106 тисяч доларів. Цю частину Львова часто обирають через зручне розташування та розвинену інфраструктуру, водночас тут спокійніше, ніж у самому центрі.

У Личаківському районі найвищі ціни на однокімнатні квартири – 80 тисяч доларів. За двокімнатну доведеться заплатити близько 112 тисяч, а за трикімнатну – 145 тисяч доларів. Тут багато зелених зон, забудова менш щільна, а до центру міста відносно близько.

У Шевченківському районі ціни близькі до середніх по Львову. Однокімнатна квартира коштує 75,5 тисячі доларів, двокімнатна – 101 тисячу, а трикімнатна – 130 тисяч. Район активно забудовується, тому старіші будинки тут сусідять із новішим житлом.

У Сихівському районі однокімнатна квартира коштує в середньому 75 тисяч доларів, а двокімнатна – 102 тисячі. Трикімнатні дешевші – 123 тисячі доларів. Це один із найбільших житлових районів Львова, де за останні роки стало більше нової забудови та покращилося транспортне сполучення.

Найдешевші дво- та трикімнатні квартири нині у Залізничному районі – 92 тисячі та 115 тисяч доларів відповідно. Однокімнатна коштує близько 69,8 тисячі доларів.

Ціни на житло у Львові по районах / Інфографіки ЛУН

Нагадаємо, оренда житла у Львові залишається однією з найдорожчих в Україні. Наприкінці липня однокімнатну квартиру здавали в середньому за 22,5 тисячі гривень на місяць, двокімнатну – за 27 тисяч, а трикімнатну – за 31,5 тисячі гривень.