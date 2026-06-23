Сколько стоит долгосрочная аренда комнат

По данным исследования OLX Недвижимость, самым дорогим регионом для аренды комнат в мае 2026 года стала Закарпатская область.

Смотрите также Только за "лишние" метры: кто будет платить налог на жилье в 2026 году

Медианная цена там достигла 6 тысяч гривен в месяц, что на 20% больше, чем в мае 2025 года. Высокие цены также зафиксировали во Львовской и Черновицкой областях. Во Львовской области комнату можно было снять за 5 тысяч гривен в месяц, и за год эта сумма не изменилась. На Буковине медианная стоимость составляла 4,5 тысячи гривен, что на 12,5% больше, чем в прошлом году.

В некоторых регионах цены держались на уровне 4 тысяч гривен. Такая медианная стоимость наблюдалась в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Ивано-Франковской и Киевской областях.

За 3,5 тысячи гривен комнату можно было арендовать в Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В Кировоградской, Одесской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях медианная цена составляла 3 тысячи гривен.

В Харьковской области за год аренда подорожала с 2,3 тысячи до 3 тысяч гривен, в Запорожской – с 2,5 тысячи до 3 тысяч гривен, а в Черниговской – с 2 тысяч до 2,5 тысячи гривен. В то же время в Донецкой области цена снизилась с 3,5 тысячи до 3 тысяч гривен.

Самой доступной оставалась Херсонская область. В мае 2026 года медианная цена аренды комнаты там составляла 1,5 тысячи гривен в месяц, тогда как в мае 2025 года она была на уровне 2 тысяч гривен.

Как изменился спрос на аренду комнат в регионах

Наиболее заметно спрос на долгосрочную аренду комнат вырос в Запорожской области. Количество откликов на одно объявление там увеличилось в 4,4 раза по сравнению с маем 2025 года.

Заметный рост наблюдался и в Харьковской области, где интерес к аренде комнат вырос почти втрое. В Николаевской области спрос увеличился в 1,7 раза, а в Закарпатской – в 1,5 раза.

Более умеренный рост наблюдался и в других регионах. В Черкасской области спрос вырос на 38%, в Хмельницкой – на 28%, в Черновицкой – на 26%, в Полтавской – на 24%, в Днепропетровской – на 20%. Также больше откликов на объявления стало в Ивано-Франковской, Львовской и Кировоградской областях.

В то же время в некоторых областях спрос снизился. Наибольшее падение зафиксировали в Херсонской области, где количество откликов на одно объявление сократилось в 6 раз. В Черниговской области спрос снизился на 46%, в Волынской – на 40%, в Ровенской – на 32%, в Сумской – на 24%, в Тернопольской – на 15%.

Запорожская и Харьковская области отличаются тем, что спрос там вырос одними из самых высоких темпов, но медианная цена осталась на уровне 3 тысяч гривен. Такая динамика может быть связана с потребностью во временном жилье из-за перемещения людей, присутствия военных и ситуации с безопасностью в прифронтовых регионах.

В западных областях аренда дороже. На цены влияют стабильный спрос и то, что эти регионы воспринимаются как более безопасные для проживания.

Где сложнее всего снять однокомнатную квартиру

На рынке аренды первое место по количеству откликов заняла Запорожская область. Несмотря на близость к линии фронта, спрос на однокомнатные квартиры там остается высоким: одно объявление в среднем получало 35 откликов.