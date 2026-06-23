Скільки коштує довгострокова оренда кімнат

За даними дослідження OLX Нерухомість, найдорожчим регіоном для оренди кімнат у травні 2026 року стала Закарпатська область.

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Медіанна ціна там сягнула 6 тисяч гривень на місяць, що на 20% більше, ніж у травні 2025 року. Високі ціни також зафіксували у Львівській та Чернівецькій областях. На Львівщині кімнату можна було орендувати за 5 тисяч гривень на місяць, і за рік ця сума не змінилася. На Буковині медіанна вартість становила 4,5 тисячі гривень, що на 12,5% більше, ніж торік.

У частині регіонів ціни трималися на рівні 4 тисяч гривень. Така медіанна вартість була у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Івано-Франківській та Київській областях.

За 3,5 тисячі гривень кімнату можна було орендувати у Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У Кіровоградській, Одеській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях медіанна ціна становила 3 тисячі гривень.

У Харківській області за рік оренда подорожчала з 2,3 тисячі до 3 тисяч гривень, у Запорізькій – з 2,5 тисячі до 3 тисяч гривень, а у Чернігівській – з 2 тисяч до 2,5 тисячі гривень. Водночас на Донеччині ціна знизилась із 3,5 тисячі до 3 тисяч гривень.

Найдоступнішою залишалась Херсонська область. У травні 2026 року медіанна ціна оренди кімнати там становила 1,5 тисячі гривень на місяць, тоді як у травні 2025 року вона була на рівні 2 тисяч гривень.

Як змінився попит на оренду кімнат у регіонах

Найпомітніше попит на довгострокову оренду кімнат зріс у Запорізькій області. Кількість відгуків на одне оголошення там збільшилась у 4,4 раза порівняно з травнем 2025 року.

Помітне зростання було і в Харківській області, де інтерес до оренди кімнат зріс майже втричі. У Миколаївській області попит збільшився у 1,7 раза, а в Закарпатській – у 1,5 раза.

Помірніше зростання було і в інших регіонах. У Черкаській області попит підвищився на 38%, у Хмельницькій – на 28%, у Чернівецькій – на 26%, у Полтавській – на 24%, у Дніпропетровській – на 20%. Також більше відгуків на оголошення стало в Івано-Франківській, Львівській та Кіровоградській областях.

Водночас у частині областей попит знизився. Найбільше падіння зафіксували у Херсонській області, де кількість відгуків на одне оголошення зменшилась у 6 разів. У Чернігівській області попит знизився на 46%, у Волинській – на 40%, у Рівненській – на 32%, у Сумській – на 24%, у Тернопільській – на 15%.

Запорізька та Харківська області вирізняються тим, що попит там зріс одним із найвищих темпів, але медіанна ціна залишилась на рівні 3 тисяч гривень. Така динаміка може бути пов'язана з потребою у тимчасовому житлі через переміщення людей, присутність військових і безпекову ситуацію у прифронтових регіонах.

У західних областях оренда дорожча. На ціни впливають стабільний попит і те, що ці регіони сприймають як безпечніші для проживання.

Де найважче орендувати однокімнатну квартиру

На ринку оренди перше місце за кількістю відгуків посіла Запорізька область. Попри близькість до лінії фронту, попит на однокімнатні квартири там залишається високим: одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.