Как выглядит настоящий дом Калленов

В первом фильме "Сумерки" (Twilight, 2008) домом семьи Калленов стала современная частная резиденция в Портленде, штат Орегон, как сообщает Entertainment Weekly. В базах данных локаций фильма указан дом по адресу 3333 NW Quimby Street, который использовался в качестве дома Калленов. IMDb также указывает этот адрес среди мест съемок первой части саги.

В отличие от многих киношных домов, которые создают специально для съемок, эта недвижимость является настоящим частным жилым домом. Архитектура здания хорошо соответствовала образу Калленов: много стекла, дерева, открытые пространства и тесная связь с лесом. Именно поэтому создатели фильма в значительной степени использовали естественный облик дома, а не пытались полностью изменить его с помощью декораций.

Дом связывают с портлендским архитектором Робертом Харви Ошатцем, известным своей органической архитектурой, которая стремится гармонично вписать постройку в окружающий ландшафт. Для истории о семье вампиров, живущей посреди леса, такая архитектура оказалась особенно удачной.

Важная деталь: несмотря на популярность "Сумерек", дом не является туристической достопримечательностью со свободным доступом. Это частная недвижимость, а территория закрыта для посетителей. Поэтому фанатам не стоит пытаться попасть во двор или внутрь дома.

Почему в разных частях "Сумерек" дом Калленов выглядит по-разному

Интересно, что знаменитый дом из первой части не использовался во всех фильмах. Когда началась работа над "Сумерками. Сага: Новолуние", съемки в значительной степени перенесли в Британскую Колумбию в Канаде, поэтому команда нашла другую недвижимость, которая могла бы сыграть роль дома Калленов.

Для "Новолуния" и части сцен последующих фильмов использовали дом в Вест-Ванкувере, Британская Колумбия. Речь идет о частной резиденции на Стивенс-Драйв, которая имела пять спален, располагалась на лесистом участке площадью около полуакра и отличалась большими окнами и высокими потолками.

У этой недвижимости также есть интересная архитектурная история: дом связывают с известным канадским архитектором Артуром Эриксоном, а в 2001 году его реконструировали. После завершения съемок недвижимость продали примерно за 3,3 миллиона долларов.

В последующих частях саги снова появились другие локации. Для "Рассвета" полноразмерный дом Калленов построили на частной территории недалеко от Сквомиша в Британской Колумбии. По завершении работы над фильмами эту конструкцию демонтировали. Часть интерьеров также создавали непосредственно на съемочной площадке.

Таким образом, если говорить о самом известном настоящем доме Калленов, то речь идет именно о частной резиденции в Портленде, которая появилась в первой части "Сумерек". Но единого дома Калленов для всей киносаги не существует: в зависимости от фильма создатели использовали различные реальные дома, декорации и специально построенные конструкции.

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