Який вигляд має справжній будинок Калленів

У першому фільмі "Сутінки" (Twilight, 2008) будинком родини Калленів стала сучасна приватна резиденція в Портленді, штат Орегон, йдеться на Entertainment Weekly. У базах локацій фільму вказується будинок на 3333 NW Quimby Street, який використовували як оселю Калленів. IMDb також зазначає цю адресу серед місць зйомок першої частини саги.

На відміну від багатьох кіношних будинків, які створюють спеціально для зйомок, ця нерухомість є справжнім приватним житловим будинком. Архітектура будівлі добре відповідала образу Калленів: багато скла, дерева, відкриті простори та тісний зв'язок із лісом. Саме тому творці фільму значною мірою використали природний вигляд будинку, а не намагалися повністю змінити його за допомогою декорацій.

Будинок пов'язують із портлендським архітектором Робертом Гарві Ошатцем, відомим органічною архітектурою, яка намагається поєднати споруду з навколишнім ландшафтом. Для історії про родину вампірів, яка живе посеред лісу, така архітектура виявилася особливо вдалою.

Важлива деталь: попри популярність "Сутінків", будинок не є туристичною пам'яткою з вільним доступом. Це приватна нерухомість, а територія обмежена для відвідувачів. Тому фанатам не варто намагатися потрапити на подвір'я чи всередину будинку.

Чому в різних частинах "Сутінків" будинок Калленів виглядає по-різному

Цікаво, що знаменитий будинок із першої частини не використовували в усіх фільмах. Коли почали працювати над "Сутінками. Сага: Молодий місяць", зйомки значною мірою перенесли до Британської Колумбії в Канаді, тому команда знайшла іншу нерухомість, яка могла виконати роль оселі Калленів.

Для "Молодого місяця" та частини сцен наступних фільмів використовували будинок у Вест-Ванкувері, Британська Колумбія. Йдеться про приватну резиденцію на Stevens Drive, яка мала п'ять спалень, розташовувалася на лісистій ділянці площею близько пів акра та вирізнялася великими вікнами й високими стелями.

Ця нерухомість також має цікаву архітектурну історію: будинок пов'язують із відомим канадським архітектором Артуром Еріксоном, а у 2001 році його реконструювали. Після завершення зйомок нерухомість продали приблизно за 3,3 мільйона доларів.

У наступних частинах саги знову з'явилися інші локації. Для "Світанку" повнорозмірний будинок Калленів побудували на приватній території неподалік Сквоміша в Британській Колумбії. Після завершення роботи над фільмами цю конструкцію демонтували. Частину інтер'єрів також створювали безпосередньо на знімальному майданчику.

Таким чином, якщо говорити про найвідоміший справжній будинок Калленів, то йдеться саме про приватну резиденцію в Портленді, яка з'явилася у першій частині "Сутінків". Але єдиного будинку Калленів для всієї кіносаги не існує: залежно від фільму творці використовували різні реальні будинки, декорації та спеціально побудовані конструкції.

До речі, в Антарктиді будують незвичайну станцію – "дім на краю світу" для науковців. У суворому кліматі архітектори спроєктували простір із дерев'яними інтер'єрами, зонами для відпочинку та сауною.