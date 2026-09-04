Почему в Италии продают дома за 1 евро и какие расходы ждут покупателя

Наро стало еще одним итальянским городом, где заброшенные дома можно приобрести за символическую сумму. Он расположен на юго-западе Сицилии в провинции Агридженто, пишет Euronews.

Расходы не ограничиваются одним евро. Покупатель отдельно оплачивает услуги нотариуса, регистрацию недвижимости и кадастровые налоги. К этому добавляется стоимость подготовки проекта и самого ремонта.

При восстановлении необходимо соблюдать требования безопасности, градостроительные и ландшафтные нормы. Для завершения работ может быть установлен определенный срок. Поэтому общая стоимость такого жилья будет зависеть не только от обязательных платежей, но и от состояния здания и сложности ремонта.

Так в Наро хотят восстановить заброшенные здания, остановить сокращение населения и поддержать местный туризм. Подобные программы уже действуют и в других небольших городах Италии, которые постепенно теряют жителей.

Приобрести дом могут не только граждане Италии, но и иностранцы. Для этого необходимо выполнить местные требования, касающиеся покупки и дальнейшего содержания недвижимости.

В каталоге нет домов, готовых к заселению. Один из представленных объектов – трехкомнатный дом с видом на историческую часть города, но перед покупкой его нужно дополнительно осмотреть, так как состояние жилья напрямую повлияет на объем и стоимость будущих работ.

Напомним, британский блогер Бен Моррис отправился на Сицилию, чтобы проверить, как на самом деле работает продажа домов за 1 евро. Он побывал в Самбука-ди-Сицилия и Муссомели и выяснил, что в одном городе символическая сумма является лишь стартовой ставкой на аукционе, а в другом жилье до сих пор продают без торгов. Во время осмотра одного из домов Моррису посоветовали держаться ближе к стенам, так как поврежденный пол мог не выдержать веса человека.