Чому в Італії продають будинки за 1 євро і які витрати чекають на покупця

Наро стало ще одним італійським містом, де занедбані будинки можна придбати за символічну суму. Воно розташоване на південному заході Сицилії у провінції Агрідженто, пише Euronews.

Одним євро витрати не обмежуються. Покупець окремо оплачує послуги нотаріуса, реєстрацію нерухомості та кадастрові податки. До цього додається вартість підготовки проєкту й самого ремонту.

Під час відновлення потрібно дотримуватися вимог безпеки, містобудівних і ландшафтних норм. Для завершення робіт можуть встановити певний строк. Тому загальна вартість такого житла залежатиме не лише від обов'язкових платежів, а й від стану будівлі та складності ремонту.

Так у Наро хочуть відновити покинуті будівлі, зупинити скорочення населення та підтримати місцевий туризм. Подібні програми вже діють і в інших невеликих містах Італії, які поступово втрачають мешканців.

Придбати будинок можуть не лише громадяни Італії, а й іноземці. Для цього потрібно виконати місцеві вимоги щодо купівлі та подальшого утримання нерухомості.

У каталозі немає будинків, готових до заселення. Один із представлених об'єктів – трикімнатний будинок із видом на історичну частину міста, але перед купівлею його потрібно додатково оглянути, бо стан житла безпосередньо впливатиме на обсяг і вартість майбутніх робіт.

Нагадаємо, британський блогер Бен Морріс вирушив на Сицилію, щоб перевірити, як насправді працює продаж будинків за 1 євро. Він побував у Самбука-ді-Сицилія та Муссомелі й з'ясував, що в одному місті символічна сума є лише стартовою ставкою на аукціоні, а в іншому житло досі продають без торгів. Під час огляду одного з будинків Моррісу порадили триматися біля стін, бо пошкоджена підлога могла не витримати ваги людини.