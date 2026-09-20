Кто имеет право на первый взнос в размере 10 % по программе "еОселя"

Первый взнос в размере 10% в сентябре 2026 года доступен для людей в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Однако возраст – не единственный критерий. Для получения льготной ипотеки будут проверяться доходы, платежеспособность и соответствие требованиям госпрограммы, сообщает "Дия".

Важно! Для участников программы "еОселя", которые старше указанного возраста, минимальный первоначальный взнос составит 20%.

Процентная ставка по программе "еОселя" зависит от категории, к которой относится заемщик. Существуют льготные категории, для которых предусмотрено кредитование по ставке 3% на первые 10 лет. Далее – ставка вырастет до 6%. К таким категориям относятся:

военные;

медики;

педагоги;

ученые.

Остальные украинцы, соответствующие условиям программы, смогут получить кредит под 7% на первые 10 лет с последующим повышением до 10%.

Интересно! Требования к заемщикам: возраст от 18 лет на момент оформления до 70 лет на момент полного погашения кредита. Достаточный официальный доход для ежемесячной выплаты и отсутствие другого жилья в собственности (или если площадь имеющегося жилья меньше нормативной – до 52,5 квадратных метров на одного человека плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи).

Каковы требования к жилью при покупке через "еОселю"?

Программа содержит четкий перечень требований к недвижимости, которую можно приобрести:

максимальная площадь квартиры составляет 115,5 квадратных метров. Для одного человека – от 52,5 квадратных метров, или 73,5 квадратных метров для двух или трех человек. На каждого члена семьи добавляется по 21 квадратному метру.

Для дома – от 62,5 квадратных метров для одного человека, 83,5 квадратных метров для двух-трех человек. Максимальная площадь составляет 125 квадратных метров.

К слову, 46% кредитов на жилье по программе "еОселя" получают военнослужащие под ставку 3%. Далее по количеству приобретенного жилья по этой программе следуют ВПЛ, медики, преподаватели и ветераны. Желающие приобрести недвижимость таким образом могут выбрать не только новостройки, но и жилье на вторичном рынке или в доме, который еще строится.