Хто має право на перший внесок 10% за "єОселею"

Перший внесок у розмірі 10% у вересні 2026 доступний для людей від 18 до 25 років включно. Проте, не лише вік є критерієм. Для отримання пільгової іпотеки перевірятимуть доходи, платоспроможність та відповідність до вимог держпрограми, повідомляє "Дія".

Важливо! Для учасників "єОселі", які старші вказаного віку, мінімальний перший внесок буде у розмірі 20%.

Відсоткова ставка по "єОселі" залежить від категорії, до якої належить позичальник. Є пільгові категорії, для яких кредитування передбачене за ставкою 3% на перші 10 років. Далі – ставка зросте до 6%. До таких категорій належать:

військові;

медики;

педагоги;

науковці.

Інші українці, що відповідають умовам програми, зможуть отримати кредитування під 7% на перші 10 років, зі зростанням до 10%.

Цікаво! Умовами до позичальників є вік від 18 років на момент оформлення до 70 років на момент повного погашення кредиту. Достатній офіційний дохід для щомісячної виплати та відсутність іншого житла у власності (або якщо площа наявного житла менша за нормативну – до 52,5 метрів квадратних на одну особу плюс 21 метрів квадратних на кожного наступного члена сім'ї).

Які вимоги для житла при купівлі через "єОселю"?

Програма має чіткий перелік вимог для нерухомості, яку можна придбати:

максимальна площа квартири складає 115,5 метрів квадратних. Для однієї людини – від 52,5 метрів квадратних, або 73,5 метра квадратних для двох чи трьох осіб. На кожного члена родини додають по 21 метрів квадратних.

Для будинку – від 62,5 метрів квадратних для однієї людини, 83,5 метра квадратних для двох-трьох людей. Максимальною є площа 125 метрів квадратних.

До слова, 46% кредитів на житло за програмою "єОселя" отримати військовослужбовці зі ставкою в 3%. Далі за кількістю придбаного житла за цією програмою йдуть ВПО, медики, викладачі і ветерани. Охочі придбати нерухомість таким чином можуть обрати не лише новобудови, але й житло на вторинному ринку або у будинку, який ще будують.