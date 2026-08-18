Каким будет новый город с искусственным интеллектом в Египте

The Spine станет частью Madinaty на востоке Каира. Площадь проекта составит около 2,125 миллиона квадратных метров. На этой территории планируется построить 165 башен, среди которых будут жилые, офисные и гостиничные здания, пишет Daily News Egypt.

Девелопер TMG называет The Spine первым когнитивным городом в Египте и на Ближнем Востоке. Искусственный интеллект планируется интегрировать в системы управления районом. Он должен собирать и анализировать данные о работе инфраструктуры, а также помогать автоматизировать часть городских сервисов.

В районе также планируют создать подземную логистическую сеть. Часть служебного и логистического движения хотят перенести под землю, чтобы снизить нагрузку на наземную инфраструктуру.

Около 70% территории The Spine планируется отвести под зеленые зоны и открытые пространства. Это более 1,5 миллиона квадратных метров. Таким образом, под непосредственную застройку отведена меньшая часть всей площади проекта.

Инвестиции в The Spine оцениваются примерно в 27,7 миллиарда долларов. По масштабу это один из крупнейших новых проектов в Madinaty, где одновременно планируют развивать жилую, офисную и гостиничную недвижимость.

Напомним, в Антарктиде возводят новую научную станцию Арцтовского, спроектированную для длительного проживания исследователей в суровом климате. Здание будет иметь три крыла, деревянные интерьеры, библиотеку, тренажерный зал и сауну, а сама конструкция должна выдерживать сильный ветер, морозы и накопление снега.