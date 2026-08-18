Яким буде нове місто зі штучним інтелектом у Єгипті

The Spine стане частиною Madinaty на сході Каїра. Площа проєкту становитиме близько 2,125 мільйона квадратних метрів. На цій території планують звести 165 веж, серед яких будуть житлові, офісні та готельні будівлі, пише Daily News Egypt.

Девелопер TMG називає The Spine першим когнітивним містом у Єгипті та на Близькому Сході. Штучний інтелект хочуть інтегрувати в системи управління районом. Він має збирати та аналізувати дані про роботу інфраструктури, а також допомагати автоматизувати частину міських сервісів.

У районі також планують створити підземну логістичну мережу. Частину службового та логістичного руху хочуть перенести під землю, щоб зменшити навантаження на наземну інфраструктуру.

Близько 70% території The Spine планують залишити під зелені та відкриті простори. Це понад 1,5 мільйона квадратних метрів. Таким чином, під безпосередню забудову відведуть меншу частину всієї площі проєкту.

Інвестиції у The Spine оцінюють приблизно у 27,7 мільярда доларів. За масштабом це один із найбільших нових проєктів у Madinaty, де одночасно планують розвивати житлову, офісну та готельну нерухомість.

Нагадаємо, в Антарктиді зводять нову наукову станцію Арцтовського, яку спроєктували для тривалого життя дослідників у суворому кліматі. Будівля матиме три крила, дерев'яні інтер'єри, бібліотеку, тренажерний зал і сауну, а сама конструкція має витримувати сильний вітер, морози та накопичення снігу.