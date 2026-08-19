Что продают в Киеве почти за 8 миллионов гривен

Фонд госимущества продает часть девятиэтажного нежилого здания – корпус №11 заводоуправления. Общая площадь помещений составляет 8 269,7 квадратных метра, сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Стартовая цена объекта – 7,95 миллиона гривен без НДС. В лот входят помещения с первого по девятый этаж. Аукцион запланирован на 9 сентября 2026 года, а подать заявку на участие можно до 8 сентября.

Здание имеет кирпичные стены, железобетонный фундамент, перекрытия и лестницы. Пол бетонный, кровля – рулонная. Внутри есть лифт, также подведены электричество, вода и канализация. На момент продажи помещения не сданы в аренду.

В подвале находится убежище гражданской защиты площадью 994,4 квадратных метра. Однако оно не входит в лот и приватизации не подлежит.

Земельный участок также не входит в лот. Его площадь составляет около 0,35 гектара. После покупки недвижимости вопрос пользования землей новому владельцу придется решать отдельно.

Здание, выставленное на приватизацию / Фото ФДМУ

Если первый аукцион не состоится, объект могут выставить на повторные торги уже с более низкой стартовой ценой. В таком случае она составит 3,98 миллиона гривен без НДС, то есть будет вдвое меньше первоначальной.

Напомним, ранее в Киеве на аукционе продали недостроенный комплекс Sky Towers за 560,47 миллиона гривен. Его пытались реализовать еще с 2021 года, а в 2023 году стартовая цена достигала 5,5 миллиарда гривен.