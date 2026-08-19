Що продають у Києві за майже 8 мільйонів гривень

Фонд держмайна продає частину дев'ятиповерхової нежитлової будівлі – корпус №11 заводоуправління. Загальна площа приміщень становить 8 269,7 квадратного метра, повідомили у пресслужбі ФДМУ.

Стартова ціна об'єкта – 7,95 мільйона гривень без ПДВ. До лота входять приміщення з першого по дев'ятий поверх. Аукціон запланували на 9 вересня 2026 року, а подати заявку на участь можна до 8 вересня.

Будівля має цегляні стіни, залізобетонний фундамент, перекриття та сходи. Підлога бетонна, покрівля – рулонна. Усередині є ліфт, також підведені електрика, вода та каналізація. На момент продажу приміщення не перебувають в оренді.

У підвалі є сховище цивільного захисту площею 994,4 квадратного метра. Однак до лота воно не входить і приватизації не підлягає.

Земельна ділянка також не входить до лота. Її площа становить близько 0,35 гектара. Після купівлі нерухомості питання користування землею новому власнику доведеться вирішувати окремо.

Будівля, яку виставили на приватизацію / Фото ФДМУ

Якщо перший аукціон не відбудеться, об'єкт можуть виставити на повторні торги вже з нижчою стартовою ціною. У такому разі вона становитиме 3,98 мільйона гривень без ПДВ, тобто буде удвічі меншою за початкову.

Нагадаємо, раніше у Києві на аукціоні продали недобудований комплекс Sky Towers за 560,47 мільйона гривень. Його намагалися реалізувати ще з 2021 року, а у 2023 році стартова ціна сягала 5,5 мільярда гривень.