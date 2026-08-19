Що продають у Києві за майже 8 мільйонів гривень
Фонд держмайна продає частину дев'ятиповерхової нежитлової будівлі – корпус №11 заводоуправління. Загальна площа приміщень становить 8 269,7 квадратного метра, повідомили у пресслужбі ФДМУ.
Стартова ціна об'єкта – 7,95 мільйона гривень без ПДВ. До лота входять приміщення з першого по дев'ятий поверх. Аукціон запланували на 9 вересня 2026 року, а подати заявку на участь можна до 8 вересня.
Будівля має цегляні стіни, залізобетонний фундамент, перекриття та сходи. Підлога бетонна, покрівля – рулонна. Усередині є ліфт, також підведені електрика, вода та каналізація. На момент продажу приміщення не перебувають в оренді.
У підвалі є сховище цивільного захисту площею 994,4 квадратного метра. Однак до лота воно не входить і приватизації не підлягає.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Земельна ділянка також не входить до лота. Її площа становить близько 0,35 гектара. Після купівлі нерухомості питання користування землею новому власнику доведеться вирішувати окремо.
Будівля, яку виставили на приватизацію / Фото ФДМУ
Якщо перший аукціон не відбудеться, об'єкт можуть виставити на повторні торги вже з нижчою стартовою ціною. У такому разі вона становитиме 3,98 мільйона гривень без ПДВ, тобто буде удвічі меншою за початкову.
Нагадаємо, раніше у Києві на аукціоні продали недобудований комплекс Sky Towers за 560,47 мільйона гривень. Його намагалися реалізувати ще з 2021 року, а у 2023 році стартова ціна сягала 5,5 мільярда гривень.