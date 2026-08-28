Почему предназначался участок

Хозяйственный суд Киева обязал фирму "Новая Оболонь" освободить участок площадью почти 38 соток на улице Приозерной и полностью снести расположенную там самостройку вместе с забором, сообщает "Киеввлада".

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Речь идет о коммунальной земле на Оболони, которую городской совет еще в 2005 году передал в аренду компании "КИВ" под строительство паркинга с торговым комплексом.

Договор был подписан в апреле 2006 года, а впоследствии его несколько раз продлевали.

Впрочем, компания так и не построила обещанную парковку в течение трех лет. Поэтому в 2022 году в дело вмешалась прокуратура, которая через суд добивалась расторжения договора аренды.

Фото: Киевсовет через суд возвращает участок на Оболони / карта портала "Опендатабот"

Как появилась самостройка на участке

Пока продолжались судебные разбирательства по поводу земли, на участке неожиданно возвели самовольную постройку и зарегистрировали право собственности на нежилое здание площадью 120 квадратных метров.

Недвижимость несколько раз меняла владельцев между связанными структурами. Сначала ею владела компания "КИВ", затем – ООО "БВС-Девелопмент", а в 2022 году – снова "КИВ".

В итоге в июле 2024 года ее приобрела фирма "Новая Оболонь". Поэтому именно от нее Киевсовет требовал отменить регистрацию права собственности и освободить земельный участок. Когда компания отказалась, дело дошло до суда.

Суд признал здание самовольным из-за отсутствия разрешительных документов и удовлетворил требования Киевсовета. Поэтому теперь "Новая Оболонь" должна освободить участок, хотя еще имеет право на апелляцию.

Кто стоит за сомнительной застройкой

По данным аналитической системы YouControl, компания "Новая Оболонь" была зарегистрирована всего за десять дней до оформления на нее здания.

Фирма входит в корпоративную группу семьи бизнесмена Александра Тимощука, которой также принадлежит девелопер Era Development, возводящий жилые комплексы под Киевом, в частности ЖК "Подых" в Софиевской Борщаговке.

Напомним, ранее мы писали о подобных судебных спорах относительно возвращения коммунальных объектов в собственность Киева. В частности, о том, как Верховный Суд окончательно вернул городской общине землю на Троещине стоимостью 238 миллионов гривен, которая находилась в незаконной аренде.