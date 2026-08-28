Для чого призначалася ділянка

Господарський суд Києва зобов'язав фірму "Нова Оболонь" звільнити ділянку площею майже 38 соток на вулиці Приозерній та повністю знести розташований там самобуд разом із парканом, повідомляє Київвлада.

Йдеться про комунальну землю на Оболоні, яку міська рада ще у 2005 році передала в оренду компанії "КІВ" під будівництво паркінгу з торгівельним комплексом.

Договір підписали у квітні 2006 року, а згодом його кілька разів поновлювали.

Втім, компанія так і не звела обіцяний паркінг протягом трьох років. Тож у 2022 році у справу втрутилася прокуратура, яка через суд домагалася розірвання договору оренди.

Фото: Київрада через суд повертає ділянку на Оболоні / карта порталу "Опендатабот"

Як виник самобуд на ділянці

Поки тривали судові позови щодо землі, на ділянці несподівано звели самобуд і зареєстрували право власності на нежитлову будівлю площею 120 квадратних метрів.

Нерухомість кілька разів змінювала власників між пов'язаними структурами. Спочатку нею володіла компанія "КІВ", згодом – ТОВ "БВС-Девелопмент", а у 2022 році – знову "КІВ".

Зрештою у липні 2024 року її придбала фірма "Нова Оболонь". Тому саме від неї Київрада вимагала скасувати реєстрацію права власності та звільнити земельну ділянку. Коли компанія відмовилася, справа дійшла до суду.

Суд визнав будівлю самочинною через відсутність дозвільних документів і задовольнив вимоги Київради. Тож тепер "Нова Оболонь" має звільнити ділянку, хоча ще має право на апеляцію.

Хто стоїть за сумнівною забудовою

За даними аналітичної системи YouControl, компанію "Нова Оболонь" оформили лише за десять днів до оформлення на неї будівлі.

Фірма входить до корпоративної групи родини бізнесмена Олександра Тимощука, якій також належить девелопер Era Development, що зводить житлові комплекси під Києвом, зокрема ЖК "Подих" у Софіївській Борщагівці.

Нагадаємо, раніше ми писали про схожі судові суперечки щодо повернення комунальних об'єктів у власність Києва. Зокрема, про те, як Верховний Суд остаточно повернув громаді міста землю на Троєщині вартістю у 238 мільйонів гривень, яка перебувала в незаконній оренді.