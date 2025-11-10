Как должен был выглядеть обновленный кинотеатр?

В прошлом году в Житомире состоялись два урбан-форума, во время которых архитекторы, урбанисты, студенты и активисты работали над концепциями восстановления городских пространств. Одним из главных объектов стал именно кинотеатр "Космос", пишет 24 Канал со ссылкой на Житомир Urban News.

Специалисты создали несколько вариантов его превращения в современный культурный центр с пространством для отдыха, творческими мастерскими, выставочными зонами и публичными локациями.

Кинотеатр "Космос" / Фото Житомир Urban News

Идея заключалась в том, чтобы сделать здание новой визитной карточкой Житомира – местом встреч, событий и культурных инициатив. Однако эти предложения так и не получили поддержки на уровне городской власти. Вместо реализации, помещение решили продать.

За сколько продали здание?

Аукцион по продаже бывшего кинотеатра "Космос" провели в июне 2025 года, сообщалось на платформе Prozorro. Хотя начальная цена составляла 12 миллионов гривен, приобрели его за 25 миллионов.

Что планируют построить на месте "Космоса"?

Согласно плану городского совета, на территории бывшего кинотеатра возведут многоэтажный жилой комплекс со встроенными коммерческими помещениями. Среди них – новый кинотеатр, который должен стать частью будущего дома.

Таким образом, власть обещает сохранить кинофункцию локации, но уже в совершенно другом формате – коммерческом, а не культурно-общественном.

Как на это отреагировали местные жители?

Новость о продаже и возможной застройке "Космоса" вызвала негативную реакцию в социальных сетях. Местные жители возмущаются тем, что очередная городская локация, которая могла стать общественным пространством, исчезнет под многоэтажкой.

В комментариях отмечают, что власть уничтожает архитектурную память города и игнорирует идеи, разработанные во время урбан-форумов. Часть пользователей сравнивает ситуацию с другими случаями застройки в Житомире, когда вместо культурных или рекреационных пространств возводили жилье.

Также некоторые жители отмечают, что мозаику “Созвездие космоса” стоило бы сохранить или перенести в новое общественное пространство, чтобы не потерять ее как художественный символ.

Каким был кинотеатр раньше?

Кинотеатр "Космос" открыли в 1987 году по проекту архитектора Василия Микитенко. В нем было два зала – на 200 и 700 мест, что позволяло принимать значительное количество зрителей.

Интересно! Фасад здания украшала известная мозаика “Созвездие космоса”, созданная из смальты и алюминиевых элементов с фигурами знаков зодиака. Автором эскиза стал художник Александр Костюк.

Что с другими городскими пространствами?