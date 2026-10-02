Сколько стоят услуги риэлтора при покупке и продаже жилья

Единого тарифа на услуги риэлтора в Украине нет. Размер вознаграждения стороны согласовывают до начала работы, а договоренность могут зафиксировать в договоре. При покупке или продаже жилья чаще всего риэлтор получает 3–5% от стоимости недвижимости, пишут "Факты ICTV".

Комиссию рассчитывают от фактической цены, по которой продали квартиру или дом, а не от начальной суммы в объявлении. В небольших городах вместо процента может применяться фиксированная оплата – примерно 200–500 долларов за сделку независимо от стоимости объекта.

На размер комиссии влияют тип и цена недвижимости, регион, спрос, сложность оформления, опыт риэлтора и объем его работы. Специалист может только искать покупателя или также организовывать показы, вести переговоры, работать с документами и сопровождать сделку.

Закон не определяет, кто именно должен платить комиссию. Если риэлтора привлек владелец для продажи жилья, оплачивать услуги может он, а если покупатель заказал поиск квартиры – покупатель. Когда у каждой стороны есть свой риэлтор, они могут отдельно оплачивать работу своих специалистов.

Сколько придется доплатить риэлтору за аренду квартиры

При долгосрочной аренде комиссию обычно привязывают к месячной плате. В Киеве чаще всего берут 50% от стоимости аренды за месяц, хотя в отдельных случаях комиссия доходит до 100%. Во Львове распространена оплата в размере полной месячной арендной платы.

Если квартира стоит 20 тысяч гривен в месяц, при комиссии 50% риэлтору нужно заплатить еще 10 тысяч гривен, а при 100% – 20 тысяч. Сумма также может зависеть от стоимости жилья, спроса и объема работы посредника.

Риэлтор может не только найти квартиру, но и организовать просмотры, а также сопровождать заключение договора. Закон не обязывает именно арендатора платить комиссию: владелец также может оплачивать поиск жильцов. В то же время на практике при поиске жилья через посредника комиссию часто оплачивает арендатор, поэтому ее размер и перечень услуг лучше согласовать заранее.

Напомним, арендовать квартиру без письменного договора можно, однако в случае конфликта довести условия соглашения будет значительно сложнее. Проблемы могут возникнуть с возвратом залога, оплатой коммунальных услуг, долгами или компенсацией за поврежденное имущество.