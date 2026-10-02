Скільки коштують послуги рієлтора при купівлі та продажу житла

Єдиного тарифу на послуги рієлтора в Україні немає. Розмір винагороди сторони погоджують до початку роботи, а домовленість можуть зафіксувати в договорі. Під час купівлі або продажу житла найчастіше рієлтор отримує 3 – 5% від вартості нерухомості, пишуть Факти ICTV.

Комісію рахують від фактичної ціни, за якою продали квартиру чи будинок, а не від початкової суми в оголошенні. У невеликих містах замість відсотка може діяти фіксована оплата – приблизно 200–500 доларів за угоду незалежно від вартості об'єкта.

На розмір комісії впливають тип і ціна нерухомості, регіон, попит, складність оформлення, досвід рієлтора та обсяг його роботи. Фахівець може лише шукати покупця або також організовувати покази, вести переговори, працювати з документами та супроводжувати угоду.

Закон не визначає, хто саме має платити комісію. Якщо рієлтора залучив власник для продажу житла, оплачувати послуги може він, а якщо покупець замовив пошук квартири – покупець. Коли кожна сторона має свого рієлтора, вони можуть окремо оплачувати роботу своїх фахівців.

Скільки доведеться доплатити рієлтору за оренду квартири

При довгостроковій оренді комісію зазвичай прив'язують до місячної плати. У Києві найчастіше беруть 50% вартості оренди за місяць, хоча в окремих випадках комісія доходить до 100%. У Львові поширена оплата в розмірі повної місячної орендної плати.

Якщо квартира коштує 20 тисяч гривень на місяць, за комісії 50% рієлтору треба заплатити ще 10 тисяч гривень, а за 100% – 20 тисяч. Сума також може залежати від вартості житла, попиту та обсягу роботи посередника.

Рієлтор може не лише знайти квартиру, а й організувати перегляди та супроводжувати укладення договору. Закон не зобов'язує саме орендаря платити комісію: власник також може оплачувати пошук мешканців. Водночас на практиці під час пошуку житла через посередника комісію часто сплачує орендар, тому її розмір і перелік послуг краще погодити заздалегідь.

Нагадаємо, орендувати квартиру без письмового договору можна, однак у разі конфлікту довести умови домовленості буде значно складніше. Проблеми можуть виникнути з поверненням застави, оплатою комунальних послуг, боргами чи компенсацією за пошкоджене майно.