Кто из ВПЛ может получить компенсацию за аренду жилья

Благотворительный фонд "Рокада" в Хмельницкой области реализует программу RMI для поддержки внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в помощи с оплатой жилья, сообщило Агентство ООН по делам беженцев в Украине.

В рамках программы участники могут получить два вида денежной помощи:

компенсацию на оплату аренды жилья;

компенсацию на жилищно-коммунальные услуги.

Подать заявку могут ВПЛ, переехавшие в Хмельницкую область в течение последних шести месяцев. Программа ориентирована на тех, кто только обустраивается на новом месте и еще не имеет постоянного жилья.

Также помощь доступна украинцам, вернувшимся из-за рубежа, но не имеющим возможности проживать в собственном жилье. Причиной может быть то, что жилье расположено на оккупированной территории или вблизи линии боевых действий. Подать заявку могут и те, чье жилье повреждено или разрушено.

Отдельно в программе могут участвовать переселенцы, которые сейчас проживают в местах временного размещения. Для них компенсация может стать поддержкой при переезде в арендованное жилье.

Каковы условия участия в программе помощи

Помощь в оплате аренды жилья и коммунальных услуг может предоставляться в течение шести месяцев. Она призвана помочь семье покрыть часть расходов после переезда и обустройства на новом месте.

Для участия необходим заключенный договор аренды. Также заявитель должен подтвердить трудоспособность и готовность устроиться на работу во время участия в программе. Такое требование связано с тем, что компенсация должна не только снизить расходы на жилье, но и поддержать семью на период поиска работы. Средства можно использовать только для оплаты аренды жилья или жилищно-коммунальных услуг.

Кто может получить бесплатное жилье в Киевской области

Подать заявку могут семьи, которые сейчас проживают в районах боевых действий или непосредственно у линии фронта. Программа рассчитана на семьи, которым необходим срочный переезд в безопасное место. Кандидаты должны фактически проживать в прифронтовых районах на момент подачи заявки. После эвакуации семья также должна оформить статус внутренне перемещенных лиц.