Хто з ВПО може отримати компенсацію за оренду житла

Благодійний фонд "Рокада" у Хмельницькій області реалізує програму RMI для підтримки внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги з оплатою житла, повідомило Агентство ООН у справах біженців в Україні.

У межах програми учасники можуть отримати два види грошової допомоги:

компенсацію на оплату оренди житла;

компенсацію на житлово-комунальні послуги.

Подати заявку можуть ВПО, які переїхали до Хмельницької області протягом останніх шести місяців. Програма орієнтована на тих, хто лише облаштовується на новому місці й ще не має постійного житла.

Також допомога доступна українцям, які повернулися з-за кордону, але не можуть жити у власному помешканні. Причиною може бути те, що житло розташоване на окупованій території або біля лінії бойових дій. Податися можуть і ті, чия оселя пошкоджена чи зруйнована.

Окремо в програмі можуть брати участь переселенці, які зараз живуть у місцях тимчасового розміщення. Для них компенсація може стати підтримкою під час переходу до орендованого житла.

Які умови участі у програмі допомоги

Допомогу з оплатою оренди житла та комунальних послуг можуть надавати протягом шести місяців. Вона має допомогти родині покрити частину витрат після переїзду й облаштування на новому місці.

Для участі потрібен укладений договір оренди. Також заявник має підтвердити працездатність і готовність працевлаштуватися під час участі в програмі. Така вимога пов'язана з тим, що компенсація має не лише зменшити витрати на житло, а й підтримати родину на період пошуку роботи. Кошти можна використовувати лише для оплати оренди житла або житлово-комунальних послуг.

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Подати заявку можуть родини, які зараз живуть у районах бойових дій або безпосередньо біля лінії фронту. Програма розрахована на сім'ї, яким потрібен терміновий переїзд у безпечне місце. Кандидати мають фактично проживати у прифронтових районах на момент подання заявки. Після евакуації родина також повинна оформити статус внутрішньо переміщених осіб.