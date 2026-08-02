Как крошечные дома стали популярными

Площадь крошечного дома обычно составляет от 9 до 37 квадратных метров. К этому формату относятся не только дома на колесах, но и отдельные постройки, пристройки, переоборудованные гаражи, сараи и морские контейнеры, пишет Realtor.com.

Чтобы рационально использовать небольшое пространство, внутри устанавливают откидные кровати, складные столы, мебель-трансформеры и встроенные системы хранения. Спальные места нередко обустраивают на верхнем уровне. Часть домов также оснащают солнечными панелями и системами сбора дождевой воды.

Начало современного движения "tiny houses" связывают с писателем Джеем Шейфером. В 1999 году он построил дом на колесах площадью около 8,4 квадратных метра, а впоследствии основал компанию по строительству компактного жилья.

Этот формат стал заметно популярнее после финансового кризиса 2008 года. Американцы искали более дешевое жилье, которое позволило бы не брать большую ипотеку. В 2010-х годах интерес усилили телевизионные шоу, YouTube и социальные сети.

Во многих штатах изменилось и отношение к таким постройкам. Раньше их часто приравнивали к домам на колесах, но теперь в некоторых штатах их признают постоянным жильем. В то же время крошечные дома начали массово производить, оснащать дорогой техникой и продавать как дорогое дизайнерское жилье. Их также сдают туристам – ночь может стоить от 50 до более 700 долларов.

Сколько на самом деле стоит крошечный дом

Самостоятельное строительство базового мини-дома может обойтись в 20–65 тысяч долларов. Готовые комплекты для сборки продают за 15–40 тысяч долларов, тогда как индивидуально спроектированные модели с дорогой техникой могут стоить более 150 тысяч долларов.

Крошечный дом с террасой / Фото Pexels

Для сравнения: медианная стоимость жилья в США, приведенная в материале, составляет 403,2 тысячи долларов. Однако цена самого дома не учитывает всех расходов.

Для стационарного дома нужно приобрести или арендовать участок. Один акр в среднем стоит 15–18 тысяч долларов. Владельцы мобильных домов могут арендовать место за 250–1 500 долларов в месяц.

Отдельно нужно платить за прицеп, шины, перевозку и ремонт повреждений после перевозки. Мобильная конструкция также может пострадать от урагана или другой непогоды. К расходам добавляются разрешения и требования местных правил застройки.

Напомним, что крошечные дома популярны и в Украине. В частности, украинка обустроила жилище площадью 35 квадратных метров, которое самостоятельно спроектировала с учетом ограниченного бюджета и японского минимализма. В доме есть кухня-гостиная, спальня, ванная комната и терраса, а все жилище отапливается небольшой топкой.