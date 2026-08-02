Як крихітні будинки стали популярними

Площа крихітного будинку зазвичай становить від 9 до 37 квадратних метрів. До цього формату зараховують не лише будинки на колесах, а й окремі споруди, прибудови, переобладнані гаражі, сараї та морські контейнери, пише Realtor.com.

Щоб використати невеликий простір, усередині встановлюють відкидні ліжка, складані столи, меблі-трансформери та вбудовані системи зберігання. Спальні місця нерідко облаштовують на верхньому рівні. Частину будинків також оснащують сонячними панелями та системами збору дощової води.

Початок сучасного руху tiny houses пов'язують із письменником Джеєм Шейфером. У 1999 році він звів будинок на колесах площею близько 8,4 квадратного метра, а згодом заснував компанію з будівництва компактного житла.

Помітно популярнішим цей формат став після фінансової кризи 2008 року. Американці шукали дешевше житло, яке дозволило б не брати велику іпотеку. У 2010-х інтерес посилили телевізійні шоу, YouTube і соціальні мережі.

У багатьох штатах змінилося і ставлення до таких споруд. Раніше їх часто прирівнювали до будинків на колесах, але тепер у деяких штатах їх визнають постійним житлом. Водночас крихітні будинки почали масово виробляти, оснащувати дорогою технікою та продавати як дороге дизайнерське житло. Їх також здають туристам – ніч може коштувати від 50 до понад 700 доларів.

Скільки насправді коштує крихітний будинок

Самостійне будівництво базового крихітного будинку може обійтися у 20 – 65 тисяч доларів. Готові комплекти для складання продають за 15 – 40 тисяч доларів, тоді як індивідуально спроєктовані моделі з дорогою технікою можуть коштувати понад 150 тисяч доларів.

Крихітний будинок з терасою / Фото Pexels

Для порівняння, медіанна вартість житла у США, наведена у матеріалі, становить 403,2 тисячі доларів. Проте ціна самого будинку не враховує всіх витрат.

Для стаціонарного будинку потрібно придбати або орендувати ділянку. Один акр у середньому коштує 15 – 18 тисяч доларів. Власники мобільних будинків можуть орендувати місце за 250 – 1 500 доларів на місяць.

Окремо потрібно платити за причіп, шини, перевезення та ремонт пошкоджень після перевезень. Мобільна конструкція також може постраждати від буревію чи іншої негоди. До витрат додаються дозволи та вимоги місцевих правил забудови.

Нагадаємо, що крихітні будинки популярні й в Україні. Зокрема, українка облаштувала оселю площею 35 квадратних метрів, яку самостійно спроєктувала з урахуванням обмеженого бюджету та японського мінімалізму. У будинку є кухня-вітальня, спальня, ванна кімната й тераса, а всю оселю опалює невелика топка.