О ценах на общежития в столице 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.

Читайте также Где украинцы чаще всего покупают жилье во время войны

Какова стоимость комнат в общежитиях Киева?

По данным профильных порталов, в августе 2025 года стоимость комнаты в киевском общежитии в среднем колеблется от 9 000 до 15 000 долларов.

Финальная цена зависит от нескольких важных факторов:

Район расположения. Самые дешевые варианты (от 8 500 долларов) обычно размещены в спальных районах, таких как Троещина, Дарница или Святошин. В центральных частях города – в частности в Шевченковском или Голосеевском районах – цена может достигать 18 000 долларов и более.

Юридический статус объекта. Самую высокую стоимость имеют комнаты в приватизированных общежитиях или тех, находящихся в коммунальной собственности. Их легче оформить, поскольку с документами, как правило, все в порядке. Например, в Дарницком районе приватизированная комната площадью 13 – 18 квадратных метров может стоить от 12 000 до 18 000 долларов.

Состояние и удобства. Собственный санузел, миникухня или ремонт могут повысить цену на 20 – 30%. Самые дешевые варианты (от 7 000 долларов) – это в основном комнаты в старых домах без ремонта и с неопределенным юридическим статусом.



Вариант комнаты в общежитии в Киеве / Фото DIM.RIA

Какие комнаты пользуются спросом?

Больше всего предложений на рынке – это комнаты в секционных общежитиях советского типа площадью 12 – 18 квадратных метров. Именно они являются самыми привлекательными из-за доступной цены.

Также встречаются комнаты в общежитиях семейного типа с лучшим планированием – они пользуются популярностью среди молодых пар. Несмотря на общее замедление рынка недвижимости, интерес к комнатам в общежитиях остается стабильным. Однако покупатели стали внимательнее: все больше из них требуют полный пакет документов и избегают сделок с объектами, которые имеют сомнительное юридическое происхождение.