Про ціни на гуртожитки у столиці 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

Читайте також Де українці найчастіше купують житло під час війни

Яка вартість кімнат в гуртожитках Києва?

За даними профільних порталів, у серпні 2025 року вартість кімнати в київському гуртожитку в середньому коливається від 9 000 до 15 000 доларів.

Фінальна ціна залежить від кількох важливих факторів:

Район розташування. Найдешевші варіанти (від 8 500 доларів) зазвичай розміщені у спальних районах, таких як Троєщина, Дарниця чи Святошин. У центральних частинах міста – зокрема в Шевченківському чи Голосіївському районах – ціна може сягати 18 000 доларів і більше.

Юридичний статус об'єкта. Найвищу вартість мають кімнати в приватизованих гуртожитках або тих, що перебувають у комунальній власності. Їх легше оформити, оскільки з документами, як правило, усе в порядку. Наприклад, у Дарницькому районі приватизована кімната площею 13 – 18 квадратних метрів може коштувати від 12 000 до 18 000 доларів.

Стан та зручності. Власний санвузол, мінікухня чи ремонт можуть підвищити ціну на 20 – 30%. Найдешевші варіанти (від 7 000 доларів) – це здебільшого кімнати в старих будинках без ремонту і з невизначеним юридичним статусом.



Варіант кімнати в гуртожитку в Києві / Фото DIM.RIA

Які кімнати мають попит?

Найбільше пропозицій на ринку – це кімнати в секційних гуртожитках радянського типу площею 12 – 18 квадратних метрів. Саме вони є найпривабливішими через доступну ціну.

Також трапляються кімнати в гуртожитках сімейного типу з кращим плануванням – вони мають популярність серед молодих пар. Попри загальне уповільнення ринку нерухомості, інтерес до кімнат у гуртожитках залишається стабільним. Однак покупці стали уважнішими: все більше з них вимагають повний пакет документів і уникають угод з об'єктами, які мають сумнівне юридичне походження.