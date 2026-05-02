Каковы цены на вторичное жилье в Ивано-Франковске?

О том, сколько в начале мая 2026 года надо выложить за жилье в Ивано-Франковске и его аренду, говорится на сайте ЛУН.

Средние цены на квартиры вторичного рынка в Ивано-Франковске составляют:

однокомнатные – 41 тысяча долларов (за год цены выросли на 8%);

двухкомнатные – 61 тысяча долларов (за год цены выросли на 12%);

трехкомнатные – 79 тысяч долларов (за год цены выросли на 13%).

Если сравнивать цены в Ивано-Франковске с другими западными городами, то здесь вторичное жилье дешевле. Для сравнения однокомнатную квартиру во Львове в среднем продают за 72 тысячи долларов, а в соседнем Тернополе – за более 50 тысяч.

Какие цены на квартиры в новостройках?

На первичном рынке цены также растут. Средняя цена составляет 41 тысячу гривен за квадратный метр в жилье комфорт-класса и 42 тысячи – в бизнес. За год цены выросли на 18 и 13% соответственно.

Это свидетельствует о стабильном спросе на новое жилье даже несмотря на общую экономическую ситуацию. Если сравнивать с ценами в других западных областях в этом сегменте, то Ивано-Франковск здесь опережает Тернополь. Там квадрат в среднем продают за 36,4 тысячи гривен.

Сколько стоит аренда?

Средние цены на аренду квартир в Ивано-Франковске такие:

однокомнатные квартиры – 18 тысяч гривен в месяц (рост цен на 32% за год);

двухкомнатные квартиры – 18 тысяч гривен в месяц (рост цен на 9% за год);

трехкомнатные квартиры – 22 тысячи гривен в месяц (рост цен на 36% за год).

Фактически аренда однокомнатной квартиры уже приближается к уровню средней зарплаты в регионе и догоняет Львов. Там, чтобы снять однокомнатное жилье, в месяц нужно отдать 19,4 тысячи гривен.

Что говорят эксперты?

Ивано-Франковск стал одним из ключевых центров внутренней миграции, где спрос на жилье формируют прежде всего переселенцы, а не классические покупатели, которые хотят улучшить условия. Об этом рассказал директор по развитию строительной компании Socium Developer Олег Доскач изданию Delo.ua.

Спрос сегодня формируется, к сожалению, не потому, что люди хотят улучшать жилищные условия, а потому что они вынуждены их менять. То есть в центре внимания – внутренняя миграция,

– объясняет Олег Доскач.

Город привлекает относительно доступным входом в жилье: квартиру можно приобрести значительно дешевле, чем во Львове. Это делает Ивано-Франковск привлекательным вариантом для тех, кто ищет быстрое заселение и более низкие расходы на старте.

В то же время рынок сталкивается с ограниченным предложением из-за подорожания строительства и недостатка рабочей силы, а конкуренция между застройщиками сосредотачивается не на демпинге, а на балансе "цены, качества и доверия".

Какие основные тенденции на рынке недвижимости?

Рынок жилья в Украине демонстрирует постепенное восстановление, и ключевым драйвером остается сегмент квартир. Именно они удерживают самый высокий спрос и быстрее других форматов реагируют на любое оживление. Интерес к частным домам также растет, однако он все еще ощутимо ниже – на уровне около 50 – 70% от спроса на квартиры, что объясняется более высокой стоимостью и сложным процессом выбора.

На первичном рынке цены продолжают двигаться вверх в большинстве городов. Одним из самых дорогих остается Львов, где стоимость квадратного метра традиционно среди самых высоких. В целом по стране цены в новостройках колеблются в пределах 900 – 1 400 долларов за квадрат, при этом западные регионы все чаще тяготеют к верхней границе диапазона.

В то же время арендный сегмент в 2026 году также демонстрирует рост. Спрос на аренду увеличивается, что свидетельствует о постепенной стабилизации рынка. Вместе с этим в большинстве городов подтягиваются и цены – прежде всего в крупных городах и на западе страны, где конкуренция за жилье остается высокой.