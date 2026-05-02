Якими є ціни на вторинне житло в Івано-Франківську?

Про те, скільки на початку травня 2026 року треба викласти за житло в Івано-Франківську та його оренду, йдеться на сайті ЛУН.

Середні ціни на квартири вторинного ринку в Івано-Франківську становлять:

однокімнатні – 41 тисяча доларів (за рік ціни зросли на 8%);

двокімнатні – 61 тисяча доларів (за рік ціни зросли на 12%);

трикімнатні – 79 тисяч доларів (за рік ціни зросли на 13%).

Якщо порівнювати ціни в Івано-Франківську з інших західними містами, то тут вторинне житло найдешевше. Для порівняння однокімнатну квартиру у Львові у середньому продають за 72 тисячі доларів, а у сусідньому Тернополі – за понад 50 тисяч.

Які ціни на квартири в новобудовах?

На первинному ринку ціни також зростають. Середня ціна становить 41 тисячу гривень за квадратний метр у житлі комфорт-класу та 42 тисячі – у бізнес. За рік ціни зросли на 18 та 13% відповідно.

Це свідчить про стабільний попит на нове житло навіть попри загальну економічну ситуацію. Якщо порівнювати з цінами в інших західних областях у цьому сегменті, то Івано-Франківськ тут випереджує Тернопіль. Там квадрат у середньому продають за 36,4 тисячі гривень. Однак ще далеко до рівня Львова чи Ужгорода.

Скільки коштує оренда?

Середні ціни на оренду помешкань в Івано-Франківську такі:

однокімнатні квартири – 18 тисяч гривень у місяць (зростання цін на 32% за рік);

двокімнатні квартири – 18 тисяч гривень у місяць (зростання цін на 9% за рік);

трикімнатні квартири – 22 тисячі гривень у місяць (зростання цін на 36% за рік).

Фактично оренда однокімнатної квартири вже наближається до рівня середньої зарплати в регіоні та наздоганяє Львів. Там, аби винайняти однокімнатне житло, у місяць потрібно віддати 19,4 тисячі гривень.

Що кажуть експерти?

Івано-Франківськ став одним із ключових центрів внутрішньої міграції, де попит на житло формують передусім переселенці, а не класичні покупці, які хочуть покращити умови. Про це розповів директор із розвитку будівельної компанії Socium Developer Олег Доскач виданню Delo.ua.

Попит сьогодні формується, на жаль, не тому, що люди хочуть покращувати житлові умови, а тому що вони змушені їх змінювати. Тобто в центрі уваги – внутрішня міграція,

– пояснює Олег Доскач.

Місто приваблює відносно доступним входом у житло: квартиру можна придбати значно дешевше, ніж у Львові. Це робить Івано-Франківськ привабливим варіантом для тих, хто шукає швидке заселення та нижчі витрати на старті.

Водночас ринок стикається з обмеженою пропозицією через подорожчання будівництва та нестачу робочої сили, а конкуренція між забудовниками зосереджується не на демпінгу, а на балансі "ціни, якості та довіри".

Які основні тенденції на ринку нерухомості?

Ринок житла в Україні демонструє поступове відновлення, і ключовим драйвером залишається сегмент квартир. Саме вони утримують найвищий попит і швидше за інші формати реагують на будь-яке пожвавлення. Інтерес до приватних будинків також зростає, однак він усе ще відчутно нижчий – на рівні близько 50 – 70% від попиту на квартири, що пояснюється вищою вартістю та складнішим процесом вибору.

На первинному ринку ціни продовжують рухатися вгору в більшості міст. Одним із найдорожчих залишається Львів, де вартість квадратного метра традиційно серед найвищих. Загалом по країні ціни в новобудовах коливаються в межах 900 – 1 400 доларів за квадрат, при цьому західні регіони дедалі частіше тяжіють до верхньої межі діапазону.

Водночас орендний сегмент у 2026 році також демонструє зростання. Попит на оренду збільшується, що свідчить про поступову стабілізацію ринку. Разом із цим у більшості міст підтягуються й ціни – передусім у великих містах і на заході країни, де конкуренція за житло залишається найвищою.