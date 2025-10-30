Если позаботиться о базовых зонах – для сна, еды, игр и туалета, даже небольшая квартира площадью 28 квадратных метров может стать для котика идеальным домом, пишет 24 Канал со ссылкой на Barber Pet.

Комфортно ли кошке в небольшой квартире?

Многие считают, что кошке нужен простор, однако на самом деле она прекрасно будет чувствовать себя и в небольшом доме. Самое важное – чтобы у животного были собственные "зоны" для различных занятий.

Если правильно все расположить, даже студия может обеспечить кошке все необходимое для спокойной жизни.

Интересно! Если площадь ограничена, лучше создать для кошки вертикальные пространства: полочки, подоконники, кошачьи лесенки или специальные "домики". Это не только увеличивает доступную площадь, но и помогает животному чувствовать себя в безопасности.

Если вы решили завести двух кошек, это может быть сложнее, даже когда есть собственная квартира. У кошек должны быть собственные миски для еды и воды, лежанки для сна.

Где лучше разместить место для еды?

Место, где кошка ест, должно быть спокойным и безопасным. Идеально, если миски будут стоять как можно дальше от шумных мест в квартире, но не рядом с лотком.

Лучше всего поставить их у стены или в пределах кухни. Часто животные ориентируются на хозяев и могут пойти кушать вместе с вами. Воду лучше ставить не только возле еды, когда квартира большая. Разместите воду везде, где кошка часто находится – на подоконнике, в гостиной и т.д.

Как обустроить уютное место для сна?

Комфортное место для сна – обязательный элемент счастливой кошачьей жизни. Хотя кошки часто любят спать рядом с хозяином, они нуждаются в собственном спокойном уголке, где будут чувствовать себя в безопасности. Идеально подойдет лежанка с бортиками, расположенная в тихом месте – под кроватью или на полке.

Главное, чтобы место было теплым, мягким и сухим. Когда кошка имеет собственное убежище, где ее никто не беспокоит, она меньше стрессует и быстрее адаптируется даже в небольшой квартире.

Где поставить кошачий туалет?

Кошки ценят чистоту и приватность. Поэтому лоток лучше ставить в уединенном месте – например, в ванной комнате. Он должен быть далеко от места, где стоят миски, и всегда чистым.

Как организовать игровую зону в квартире?

Игры – это необходимость для физического и психического здоровья кошки. Даже в маленькой квартире можно создать для нее место для развлечений. Животному нужны игрушки – от специальных мячиков до обычной смятой бумажки. Главное, чтобы оно могло бегать, прыгать и точить когти.

Чтобы мебель оставалась неповрежденной, стоит приобрести или сделать своими руками когтеточку. Если нет места для большой конструкции, небольшой коврик может стать идеальным вариантом.

Где легче всего арендовать жилье с животными?

Людям, которые не имеют собственного жилья, но хотят завести животное, придется столкнуться с проблемой аренды квартиры. Хотя количество pet-friendly квартир в Украине постепенно растет, эксперты отмечают, что снять жилье с домашним любимцем достаточно трудно, сообщает UAnimals.

В то же время спрос на такое жилье остается высоким – украинцы отказываются оставлять своих любимцев из-за трудностей с арендой.

В Киеве около 20–25% квартир позволяют аренду с домашними животными, что является лучшими показателями по сравнению с некоторыми регионами, но все еще ограниченными.