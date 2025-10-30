Якщо подбати про базові зони – для сну, їжі, ігор і туалету, навіть невелика квартира площею 28 квадратних метрів може стати для котика ідеальним домом, пише 24 Канал з посиланням на Barber Pet.

Дивіться також Централізоване чи автономне: який вид опалення краще обрати для квартири

Чи комфортно кішці у невеликій квартирі?

Багато хто вважає, що кішці потрібен простір, однак насправді вона чудово почуватиметься й у невеликій оселі. Найважливіше – щоб у тварини були власні "зони" для різних занять.

Якщо правильно усе розташувати, навіть студія може забезпечити кішці все необхідне для спокійного життя.

Цікаво! Якщо площа обмежена, краще створити для кішки вертикальні простори: полички, підвіконня, котячі драбинки чи спеціальні "будиночки". Це не лише збільшує доступну площу, а й допомагає тварині відчувати себе у безпеці.

Якщо ви вирішили завести двох кішок, це може бути складніше, навіть коли маєте власну квартиру. У кішок мають бути власні миски для їжі та води, лежанки для сну.

Де краще розмістити місце для їжі?

Місце, де кішка їсть, має бути спокійним і безпечним. Ідеально, якщо миски будуть стояти якомога далі від шумних місць у квартирі, але не поряд з лотком.

Найкраще поставити їх біля стіни або в межах кухні. Часто тварини орієнтуються на хазяїв і можуть піти їсти разом з вами. Воду краще ставити не тільки біля їжі, коли квартира велика. Розмістіть воду усюди, де кішка часто перебуває – на підвіконні, у вітальні тощо.

Як облаштувати затишне місце для сну?

Комфортне місце для сну – обов'язковий елемент щасливого котячого життя. Хоча кішки часто люблять спати поруч із господарем, вони потребують власного спокійного куточка, де почуватимуться у безпеці. Ідеально підійде лежанка з бортиками, розташована в тихому місці – під ліжком або на полиці.

Головне, щоб місце було теплим, м'яким і сухим. Коли кішка має власний притулок, де її ніхто не турбує, вона менше стресує й швидше адаптується навіть у невеликій квартирі.

Де поставити котячий туалет?

Кішки цінують чистоту та приватність. Тому лоток краще ставити у відокремленому місці – наприклад, у ванній кімнаті. Він має бути далеко від місця, де стоять миски, і завжди чистим.

Як організувати ігрову зону у квартирі?

Ігри – це необхідність для фізичного та психічного здоров'я кішки. Навіть у маленькій квартирі можна створити для неї місце для розваг. Тварині потрібні іграшки – від спеціальних м'ячиків до звичайного зім'ятого папірця. Головне, щоб вона мала змогу бігати, стрибати й точити кігті.

Щоб меблі залишалися неушкодженими, варто придбати або зробити власноруч кігтеточку. Якщо немає місця для великої конструкції, невеликий килимок може стати ідеальним варіантом.

Де найлегше орендувати житло з тваринами?

Людям, які не мають власного житла, але хочуть завести тваринку, доведеться зіткнутись з проблемою оренди квартири. Хоча кількість pet-friendly квартир в Україні поступово зростає, експерти зазначають, що винайняти житло з домашнім улюбленцем досить важко, повідомляє UAnimals.

Водночас попит на таке житло залишається високим – українці відмовляються залишати своїх улюбленців через труднощі з орендою.

У Києві близько 20–25% квартир дозволяють оренду з домашніми тваринами, що є кращими показниками порівняно з деякими регіонами, але все ще обмеженими.