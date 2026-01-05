Навесні 2025 року будинок коштував 4,5 мільйона доларів, зараз ця ціна знизилась до 3,69 мільйона доларів, пише 24 Канал з посиланням на Realtor.com.

Де розташований будинок?

Будинок розташований у штаті Колорадо. У місті він відразу привертає увагу незвичною формою. Проєкт ґрунтується на двох циліндричних вежах з конічними дахами, які формують впізнаваний силует і визначають внутрішню організацію простору.

Цікаво! Такий підхід був характерним для Хертлінга, який прагнув створювати житло як скульптурний об'єкт, тісно пов'язаний з природним оточенням.

Будинок Хертлінга у Колорадо / Фото Realtor.com

Загальна площа будинку становить близько 3,6 тисячі квадратних футів. Усередині передбачено п'ять спалень та кілька житлових і допоміжних приміщень, об'єднаних відкритим плануванням. Великі скляні поверхні забезпечують рясне природне освітлення і відкривають краєвиди на гірський ландшафт Боулдера.

Який інтер'єр будинку?

Інтер'єр зберіг ключові риси авторського задуму, але водночас був адаптований до сучасних вимог. Простори залишаються світлими та візуально відкритими, а округлі стіни та високі стелі підкреслюють експериментальний характер проєкту. У будинку є каміни, які виконують не лише практичну, а й композиційну функцію.

Інтер'єр будинку / Фото Realtor.com

Поточні власники провели оновлення, намагаючись не порушити архітектурну цілісність об'єкта. У результаті будинок отримав сучасні інженерні рішення, але при цьому зберіг атмосферу житла, створеного як архітектурний маніфест свого часу.

Чому будинок став відомим і хто такий Чарльз Хертлінг?

Чарльз Хертлінг був одним із найвідоміших архітекторів Колорадо, чиї проєкти вирізнялися сміливими формами та органічним поєднанням із ландшафтом. Його будинки часто виходили за межі традиційного житлового будівництва і розглядалися як повноцінні твори мистецтва.

Тераса у будинку / Фото Realtor.com

Резиденція розташована в одному з найпрестижніших районів міста, що безумовно вплинуло на вартість. Поєднання унікальної архітектури Хертлінга, престижної локації та обмеженої кількості подібних об'єктів робить цей будинок особливо цікавим для колекціонерів та поціновувачів архітектури.

