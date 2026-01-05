Весной 2025 года дом стоил 4,5 миллиона долларов, сейчас эта цена снизилась до 3,69 миллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Где расположен дом?

Дом расположен в штате Колорадо. В городе он сразу привлекает внимание необычной формой. Проект основывается на двух цилиндрических башнях с коническими крышами, которые формируют узнаваемый силуэт и определяют внутреннюю организацию пространства.

Интересно! Такой подход был характерным для Хертлинга, который стремился создавать жилье как скульптурный объект, тесно связанный с природным окружением.

Дом Хертлинга в Колорадо / Фото Realtor.com

Общая площадь дома составляет около 3,6 тысячи квадратных футов. Внутри предусмотрено пять спален и несколько жилых и вспомогательных помещений, объединенных открытой планировкой. Большие стеклянные поверхности обеспечивают обильное естественное освещение и открывают виды на горный ландшафт Боулдера.

Какой интерьер дома?

Интерьер сохранил ключевые черты авторского замысла, но в то же время был адаптирован к современным требованиям. Пространства остаются светлыми и визуально открытыми, а округлые стены и высокие потолки подчеркивают экспериментальный характер проекта. В доме есть камины, которые выполняют не только практическую, но и композиционную функцию.

Интерьер дома / Фото Realtor.com

Текущие владельцы провели обновление, стараясь не нарушить архитектурную целостность объекта. В результате дом получил современные инженерные решения, но при этом сохранил атмосферу жилья, созданного как архитектурный манифест своего времени.

Почему дом стал известным и кто такой Чарльз Хертлинг?

Чарльз Хертлинг был одним из самых известных архитекторов Колорадо, чьи проекты отличались смелыми формами и органичным сочетанием с ландшафтом. Его дома часто выходили за пределы традиционного жилищного строительства и рассматривались как полноценные произведения искусства.

Терраса в доме / Фото Realtor.com

Резиденция расположена в одном из самых престижных районов города, что безусловно повлияло на стоимость. Сочетание уникальной архитектуры Хертлинга, престижной локации и ограниченного количества подобных объектов делает этот дом особенно интересным для коллекционеров и ценителей архитектуры.

