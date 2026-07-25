Как купить квартиру удаленно
Купить квартиру в Украине можно, в частности, дистанционно, почему рассказали в компании RedWall.
Согласно информации, украинцы могут подписать договор удаленно. В этом случае документ отправляется по электронной почте.
Вы его распечатываете, подписываете и отправляете застройщику на электронную почту сканы или фото подписанного договора. Также курьером отправляете оригинал,
– пояснили в материале.
Застройщик также подписывает договор и передает его либо агентству, либо отправляет курьером. Уже после этого покупатель вносит первый взнос.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Также покупатель может оформить доверенность на покупку недвижимости на родственника или на другое лицо, которое будет иметь право от его имени подписать договор с застройщиком. Оформить доверенность можно как в украинском консульстве, так и воспользовавшись услугами местного нотариуса.
Следует отметить: приобретение недвижимости на вторичном рынке – это нотариальная сделка. Она требует больше времени на подготовку – а именно на подготовку документов.
В частности, необходимы следующие документы:
- Паспорт и идентификационный код.
- Документ, подтверждающий законность ваших средств, например, справка о доходах по форме ОК-7.
- Для предпринимателей – налоговые декларации за последние 2 года и последний отчетный период с квитанциями о принятии в электронном виде.
Если покупатель состоит или состоял в браке:
- Оригинал свидетельства о браке.
- Официальное согласие на покупку недвижимости от супруги или супруга.
Справка о разводе требуется, если лицо ранее состояло в браке. При этом справка о смерти одного из супругов предоставляется в случае гибели или смерти мужа или жены.
Что еще известно о рынке недвижимости
Напомним, что рынок недвижимости в Киеве претерпел изменения во время полномасштабной войны. На данный момент самым дорогим районом города остается Печерск. Там средняя цена за квадратный метр составляет около 2,6 тысячи долларов.