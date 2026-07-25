Как купить квартиру удаленно

Купить квартиру в Украине можно, в частности, дистанционно, почему рассказали в компании RedWall.

Согласно информации, украинцы могут подписать договор удаленно. В этом случае документ отправляется по электронной почте.

Вы его распечатываете, подписываете и отправляете застройщику на электронную почту сканы или фото подписанного договора. Также курьером отправляете оригинал,

– пояснили в материале.

Застройщик также подписывает договор и передает его либо агентству, либо отправляет курьером. Уже после этого покупатель вносит первый взнос.

Также покупатель может оформить доверенность на покупку недвижимости на родственника или на другое лицо, которое будет иметь право от его имени подписать договор с застройщиком. Оформить доверенность можно как в украинском консульстве, так и воспользовавшись услугами местного нотариуса.

Следует отметить: приобретение недвижимости на вторичном рынке – это нотариальная сделка. Она требует больше времени на подготовку – а именно на подготовку документов.

В частности, необходимы следующие документы:

Паспорт и идентификационный код. Документ, подтверждающий законность ваших средств, например, справка о доходах по форме ОК-7. Для предпринимателей – налоговые декларации за последние 2 года и последний отчетный период с квитанциями о принятии в электронном виде.

Если покупатель состоит или состоял в браке:

Оригинал свидетельства о браке. Официальное согласие на покупку недвижимости от супруги или супруга.

Справка о разводе требуется, если лицо ранее состояло в браке. При этом справка о смерти одного из супругов предоставляется в случае гибели или смерти мужа или жены.

Что еще известно о рынке недвижимости

Напомним, что рынок недвижимости в Киеве претерпел изменения во время полномасштабной войны. На данный момент самым дорогим районом города остается Печерск. Там средняя цена за квадратный метр составляет около 2,6 тысячи долларов.