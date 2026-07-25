Як купити квартиру дистанційно
Купити квартиру в Україні можна, зокрема, дистанційно, про що розповіли в компанії RedWall.
Згідно з інформацією, українці можуть підписати договір віддалено. У цьому випадку документ надсилається електронною поштою.
Ви його роздруковуєте, підписуєте та відправляєте забудовнику на електронну пошту скани або фото підписаного договору. Також курʼєром відправляєте оригінал,
– пояснили у матеріалі.
Забудовник також підписує договір та передає його або агентству, або відправляє курʼєром. Вже після цього покупець робить перший внесок.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Також покупець може зробити довіреність на купівлю нерухомості на родича, або на іншу людину, яка буде мати право від його імені підписати договір із забудовником. Зробити довіреність можна як в українському консульстві, так і скористатися послугами місцевого нотаріуса.
Слід відзначити: придбання нерухомості на вторинному ринку – це нотаріальна угода. Вона потребує більше часу на підготовку – а саме на підготовку документів.
Зокрема, потрібні такі документи:
- Паспорт та ідентифікаційний код.
- Документ, що підтверджує законність ваших коштів, наприклад, довідка про доходи за формою ОК-7.
- Для підприємців – податкові декларації за останні 2 роки та останній звітний період з квитанціями про прийняття в електронному вигляді.
Якщо покупець перебуває або перебував у шлюбі:
- Оригінал свідоцтва про шлюб.
- Офіційна згода на покупку нерухомості від дружини або чоловіка.
Довідка про розлучення потрібна, якщо особа перебувала у шлюбі раніше. Водночас довідка про смерть одного з подружжя надається у випадку загибелі або смерті чоловіка чи дружини.
Що ще відомо про ринок нерухомості
Нагадаємо, що ринок нерухомості у Києві зазнав змін під час повномасштабної війни. Станом на зараз найдорожчим районом міста залишається Печерськ. Там середня ціна за квадратний метр становить близько 2,6 тисячі доларів.