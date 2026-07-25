Як купити квартиру дистанційно

Купити квартиру в Україні можна, зокрема, дистанційно, про що розповіли в компанії RedWall.

Згідно з інформацією, українці можуть підписати договір віддалено. У цьому випадку документ надсилається електронною поштою.

Ви його роздруковуєте, підписуєте та відправляєте забудовнику на електронну пошту скани або фото підписаного договору. Також курʼєром відправляєте оригінал,

– пояснили у матеріалі.

Забудовник також підписує договір та передає його або агентству, або відправляє курʼєром. Вже після цього покупець робить перший внесок.

Також покупець може зробити довіреність на купівлю нерухомості на родича, або на іншу людину, яка буде мати право від його імені підписати договір із забудовником. Зробити довіреність можна як в українському консульстві, так і скористатися послугами місцевого нотаріуса.

Слід відзначити: придбання нерухомості на вторинному ринку – це нотаріальна угода. Вона потребує більше часу на підготовку – а саме на підготовку документів.

Зокрема, потрібні такі документи:

Паспорт та ідентифікаційний код. Документ, що підтверджує законність ваших коштів, наприклад, довідка про доходи за формою ОК-7. Для підприємців – податкові декларації за останні 2 роки та останній звітний період з квитанціями про прийняття в електронному вигляді.

Якщо покупець перебуває або перебував у шлюбі:

Оригінал свідоцтва про шлюб. Офіційна згода на покупку нерухомості від дружини або чоловіка.

Довідка про розлучення потрібна, якщо особа перебувала у шлюбі раніше. Водночас довідка про смерть одного з подружжя надається у випадку загибелі або смерті чоловіка чи дружини.

Що ще відомо про ринок нерухомості

Нагадаємо, що ринок нерухомості у Києві зазнав змін під час повномасштабної війни. Станом на зараз найдорожчим районом міста залишається Печерськ. Там середня ціна за квадратний метр становить близько 2,6 тисячі доларів.