С какими проблемами столкнулись владельцы дома и как их решают

Как рассказала владелица Алена в соцсетях, больше всего хлопот хозяевам доставили плесень и сырость. После покупки дома они сняли обои, обработали стены специальными средствами и хорошо проветрили дом. Сейчас стены уже чистые и сухие.

Электрика была не в критическом состоянии, но ее нужно было привести в порядок. Часть переделали, а что-то вынесли в дополнительное хозяйственное помещение с вентиляцией, чтобы безопасно подключать генератор. Еще часть подготовили к следующим работам.

В плохом состоянии были и дверь на чердак, входная дверь и дверь во двор. Все их заменили на новые.

Часть мебели хозяева решили сохранить и отдали на реставрацию. Пол в коридоре и на кухне пострадал от влаги и разбух, поэтому его планируют заменить плиткой. Такое покрытие уже есть в ванной комнате.

Во дворе взялись за деревянную качель, которая начала рассыхаться. Ее отшлифовали, обработали защитным средством и покрасили. Также установили стол, чтобы уже сейчас можно было проводить вечера на улице. Его еще ждет реставрация.

Отдельно хозяева продолжают бороться с причиной сырости. Они уже начали утепление дома, а дальше планируют обустроить отмостку и дренажную систему.

Напомним, глиняный дом не стоит утеплять пенопластом, ведь он мешает стенам нормально отводить влагу наружу. Из-за этого она может скапливаться внутри конструкции, поэтому перед утеплением сначала нужно найти и устранить источник влаги.