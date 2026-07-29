З якими проблемами зіткнулися власники будинку та як їх вирішують

Як розповіла власниця Альона у соцмережах, найбільше клопоту господарям завдали пліснява та сирість. Після купівлі будинку вони зняли шпалери, обробили стіни спеціальними засобами та добре провітрили будинок. Зараз стіни вже чисті й сухі.

Електрика була не в критичному стані, але її потрібно було впорядкувати. Частину переробили, а дещо винесли до додаткового господарського приміщення з вентиляцією, щоб безпечно підключати генератор. Ще частину підготували до наступних робіт.

У поганому стані були й двері на горище, вхідні двері та двері на задній двір. Усі їх замінили на нові.

Частину меблів господарі вирішили зберегти та віддали на реставрацію. Підлога в коридорі та кухні постраждала від вологи й розбухла, тому її планують замінити плиткою. Таке покриття вже є у ванній кімнаті.

На подвір'ї взялися за дерев'яну гойдалку, яка почала розсихатися. Її відшліфували, обробили захисним засобом і пофарбували. Також встановили стіл, щоб уже зараз можна було проводити вечори надворі. Його ще чекає реставрація.

Окремо господарі продовжують боротися з причиною сирості. Вони вже почали утеплення будинку, а далі планують облаштувати відмостку та дренажну систему.

Нагадаємо, глиняну хату не варто утеплювати пінопластом, адже він заважає стінам нормально віддавати вологу назовні. Через це вона може накопичуватися всередині конструкції, тому перед утепленням спершу потрібно знайти й усунути джерело вологи.