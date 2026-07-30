Как изменятся правила продажи недвижимости с долгами

Как сообщило Министерство юстиции, с 23 октября Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество будет автоматически обмениваться информацией с Единым реестром должников. Поэтому нотариус или государственный регистратор сразу увидит, чи фигурирует владелец квартиры или дома в этом реестре.

Ранее такие сведения проверялись отдельно. После изменений проверка будет происходить автоматически при оформлении сделки.

Новые правила коснутся не только продажи. Проверку будут проводить также при дарении, обмене, передаче недвижимости в ипотеку и в других случаях переоформления права собственности. Это должно затруднить ситуации, когда должник пытается передать имущество другому лицу, чтобы избежать взыскания.

Можно ли будет продать квартиру, если владелец числится в реестре должников

Сам по себе долг еще не означает, что жилье невозможно продать. Просроченный кредит, неуплаченный штраф или задолженность за коммунальные услуги автоматически не блокируют сделку. Ключевое значение имеет то, внесен ли владелец в Единый реестр должников.

Обычно в реестр попадают после открытия исполнительного производства на основании решения суда или другого исполнительного документа. Туда могут попасть люди с долгами по кредитам, алиментам, налогам, штрафам или коммунальным услугам, если задолженность уже взыскивается в принудительном порядке.

Если владелец числится в реестре, оформить сделку может быть невозможно без урегулирования вопроса с государственным или частным исполнителем. В то же время остаются исключения. В частности, сделку можно провести в рамках исполнительного производства или с разрешения исполнителя.

Ограничение касается именно собственника, а не самой квартиры или дома. Нахождение в реестре также не означает автоматического взыскания жилья.

Единственное жилье не подлежит принудительному взысканию, если долг не превышает 50 минимальных зарплат. Ранее этот порог составлял 20 минимальных зарплат. Для военнослужащих действуют дополнительные гарантии во время военного положения и еще в течение года после его окончания. В то же время остаются отдельные исключения для ипотечного имущества и определенных категорий долгов.

Как избежать проблем при покупке жилья

Покупателю следует проверить продавца в Едином реестре должников еще до передачи задатка. До подписания договора необходимо выяснить, нет ли на квартиру ареста, ипотеки или запрета на отчуждение. Судебные споры, касающиеся жилья или продавца, можно найти в Едином государственном реестре судебных решений.