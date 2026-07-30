Як зміняться правила продажу нерухомості з боргами

Як повідомило Міністерство юстиції, з 23 жовтня Державний реєстр речових прав на нерухоме майно автоматично обмінюватиметься інформацією з Єдиним реєстром боржників. Тому нотаріус або державний реєстратор одразу бачитиме, чи є власник квартири або будинку в цьому реєстрі.

Раніше такі відомості перевіряли окремо. Після змін перевірка відбуватиметься автоматично під час оформлення угоди.

Нові правила стосуватимуться не лише продажу. Перевірку проводитимуть також під час дарування, обміну, передачі нерухомості в іпотеку та інших випадків переоформлення права власності. Це має ускладнити ситуації, коли боржник намагається передати майно іншій людині, щоб уникнути стягнення.

Чи можна буде продати квартиру, якщо власник у реєстрі боржників

Сам борг ще не означає, що житло неможливо продати. Прострочений кредит, несплачений штраф чи заборгованість за комунальні послуги автоматично не блокують угоду. Ключове значення має те, чи внесений власник до Єдиного реєстру боржників.

Зазвичай до реєстру потрапляють після відкриття виконавчого провадження на підставі рішення суду або іншого виконавчого документа. Там можуть бути люди з боргами за кредитами, аліментами, податками, штрафами чи комунальними послугами, якщо заборгованість уже стягують примусово.

Якщо власник є в реєстрі, оформити угоду може бути неможливо без врегулювання питання з державним або приватним виконавцем. Водночас залишаються винятки. Зокрема, угоду можна провести в межах виконавчого провадження або за дозволом виконавця.

Обмеження стосується саме власника, а не самої квартири чи будинку. Перебування у реєстрі також не означає автоматичного стягнення житла.

Єдине житло не підлягає примусовому стягненню, якщо борг не перевищує 50 мінімальних зарплат. Раніше цей поріг становив 20 мінімальних зарплат. Для військовослужбовців діють додаткові гарантії під час воєнного стану та ще протягом року після його завершення. Водночас окремі винятки залишаються для іпотечного майна та певних категорій боргів.

Як уникнути проблем під час купівлі житла

Покупцю варто перевірити продавця в Єдиному реєстрі боржників ще до передачі завдатку. До підписання договору потрібно з'ясувати, чи немає на квартирі арешту, іпотеки або заборони на відчуження. Судові спори щодо житла чи продавця можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень.