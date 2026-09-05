Кто и сколько платит налогов при продаже недвижимости

Как отмечают специалисты агентства недвижимости "Маяк", владельцы, владеющие жильем более трех лет, полностью освобождаются от уплаты НДФЛ и военного сбора, если впервые за год продают недвижимость.

Если же этот срок меньше трех лет, то продавцу придется уплатить:

При второй и каждой последующей продаже жилья в течение того же года ставка увеличивается до 18% НДФЛ и 5% военного сбора, независимо от срока владения имуществом.

Но наличие документов о первоначальной стоимости приобретения недвижимости позволяет уплачивать налог только с чистой прибыли – разницы между покупкой и продажей.

Следует также добавить, что покупатель жилья тоже кое-что платит.

Речь идет об обязательном сборе на государственное пенсионное страхование в размере 1% от стоимости объекта.

Кроме того, при оформлении сделки уплачивается 1% государственной пошлины, которую по договоренности сторон нередко делят пополам.

К дополнительным расходам при оформлении сделки относятся услуги нотариуса (0,5–1%), оценка имущества, регистрационные сборы и комиссия риелтора, которая обычно составляет 3–5%.

Адвокат АО Leshchenko & Partners Ирина Смитюх пояснила, что от уплаты 1% государственной пошлины освобождаются:

лица с инвалидностью 1 и 2 групп;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

люди с инвалидностью вследствие войны и семьи военнослужащих.

Но не все так просто. Если одна сторона освобождена от уплаты, то нотариус потребует уплаты пошлины с другой стороны,

– отметила эксперт.

То есть полное освобождение возможно, когда обе стороны относятся к указанным выше категориям.

Напомним, что полученные доходы от продажи имущества граждане обязаны задекларировать. Это следует сделать до 1 мая 2027 года.

В частности, украинцы могут вернуть 1% от пенсионного сбора. Для этого необходимо подготовить пакет документов.