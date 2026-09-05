Хто та скільки сплачує податків за продаж нерухомості

Як зазначають фахівці агентства нерухомості Маяк, власники, які володіють житлом понад три роки, повністю звільняються від сплати ПДФО та військового збору, якщо вперше за рік продають нерухомість.

Якщо ж цей термін менший за три роки, то продавцю доведеться сплатити:

Для другого та кожного наступного продажу житла протягом того ж року ставка зростає до 18% ПДФО та 5% військового збору, незалежно від тривалості володіння майном.

Але наявність документів про початкову вартість придбання нерухомості дозволяє сплачувати податок лише з чистого прибутку – різниці між купівлею та продажем.

Слід також додати, що покупець житла теж дещо сплачує.

Йдеться про обов'язковий збір на державне пенсійне страхування у розмірі 1% від вартості об'єкта.

Крім того, під час посвідчення угоди сплачується 1% державного мита, яке за домовленістю сторін нерідко ділять навпіл.

До додаткових витрат під час оформлення угоди належать послуги нотаріуса (0,5 – 1%), оцінка майна, реєстраційні платежі та комісія рієлтора, яка зазвичай становить 3 – 5%.

Адвокатка АО Leshchenko & Partners Ірина Смітюх пояснила, що від сплати 1% державного мита звільняються:

особи з інвалідністю 1 та 2 груп;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

люди з інвалідністю внаслідок війни та сім'ї військових.

Але не все так просто. Якщо одна сторона звільнена від сплати, то нотаріус вимагатиме сплати мита з іншої сторони,

– зазначила експертка.

Тобто повне звільнення можливе, коли обидві сторони належать до зазначених вище категорій.

Нагадаємо, що отримані прибутки від продажу майна громадяни зобов'язані задекларувати. Це слід зробити до 1 травня 2027 року.

Зокрема, українці можуть повернути 1% від пенсійного збору. Для цього слід підготувати пакет документів.