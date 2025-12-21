Позволяет ли закон ночевать на даче в холодное время года и какие нюансы стоит учесть, 24 Канал объясняет со ссылкой на Новости.LIVE.

Читайте также Продажа дома или квартиры: надо ли сразу идти в налоговую

Можно ли просто ночевать на даче зимой?

Украинское законодательство не запрещает владельцу находиться в дачном доме зимой – даже длительное время. Право собственности позволяет пользоваться домом в любое время года.

Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства" прямо отмечает, что каждый самостоятельно определяет место своего пребывания. Поэтому разовая или сезонная зимняя ночевка на даче не требует никаких разрешений.

В чем разница между ночевкой и официальным проживанием?

Ключевой момент – это регистрация места жительства. Она возможна только в жилом доме, который признан пригодным для постоянного проживания.

В законе четко указано: регистрация осуществляется по адресу жилья, что соответствует требованиям для круглогодичной жизни. Именно здесь для владельцев дач и начинаются ограничения.

Когда дача считается жилым домом?

Чтобы дачный или садовый дом получил статус жилого, он должен соответствовать Государственным строительным нормам. Речь идет не о формальностях, а о безопасности и возможности комфортно жить зимой.

В частности, дом должен:

иметь капитальный фундамент и надлежащую высоту помещений;

быть обеспеченным отоплением, электричеством, водоснабжением и канализацией для круглогодичного пользования;

быть зарегистрированным в Государственном реестре прав как жилой дом.

Без этого зимнее пребывание будет считаться временным – без права на прописку или социальные льготы.



Жить на даче зимой можно / Фото Unsplash

Почему постоянное проживание на даче может быть рискованным?

Большинство старых дач возводились как сезонные здания. Они часто не имеют должного утепления, а инженерные системы не рассчитаны на сильные морозы.

Замерзшие трубы, перегруженные электросети или опасное печное отопление создают реальные угрозы для жизни и здоровья. Именно поэтому государство привязывает возможность постоянной регистрации к техническому состоянию дома.

Перед тем как оставаться на даче зимой, стоит заранее оценить готовность дома к холодам. Прежде всего обратите внимание на:

стабильную работу системы отопления и наличие резервного источника тепла;

защиту водоснабжения и труб от промерзания;

автономность электропитания с учетом возможных отключений;

физическую безопасность дома в малолюдных дачных массивах.

Такой подход поможет избежать проблем и сделает зимнее пребывание на даче максимально безопасным.

Нужно ли информировать налоговую о продаже или покупке жилья?

Государственные регистраторы передают в налоговую данные о покупке и продаже жилья в течение 15 дней после завершения квартала для правильного начисления налога. Налоговая также автоматически получает информацию о регистрации места жительства и недействительных паспортах уже на следующий рабочий день. Если официальные данные о недвижимости еще не поступили, налог могут временно начислять на основании документов, поданных владельцем.

Физические лица не обязаны самостоятельно уведомлять налоговую о продаже или отчуждении недвижимости. В случае расхождений в данных владелец имеет право подать заявление и провести сверку информации.