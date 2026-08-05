Как совладельцам договориться об использовании квартиры

Наличие доли в квартире не означает, что человеку автоматически принадлежит отдельная комната. Совладелец получает долю в праве собственности на все жилье, поэтому пользоваться им нужно с учетом прав других собственников, пояснили на канале "Наказ юристы – недвижимость, застройщики, налоги".

Важные решения, касающиеся квартиры, также должны приниматься совместно. Это касается ремонта, сдачи жилья в аренду и других действий, затрагивающих интересы всех совладельцев.

Чтобы снизить риск конфликтов, собственники могут в письменной форме определить порядок пользования квартирой. В соглашении можно закрепить, кто пользуется определенными комнатами, как оплачиваются коммунальные услуги и как распределяются прочие расходы.

Такую договоренность следует заверить у нотариуса. Тогда установленный порядок сохранится даже после продажи одной из долей и будет действовать в отношении нового совладельца.

Как продать свою долю в совместном жилье

Каждый совладелец имеет право продать принадлежащую ему долю. Однако сначала ее нужно предложить другим владельцам квартиры, ведь у них есть преимущественное право на покупку.

В уведомлении указываются цена и другие условия продажи. Если в течение месяца совладельцы откажутся от предложения или не дадут ответа, долю можно продать постороннему покупателю.

При этом новому покупателю нельзя предлагать более выгодные условия. В частности, цена не должна быть ниже той, о которой сообщили совладельцам. Если это правило нарушить, продажу могут оспорить в суде.

Когда долю можно выделить или получить за нее компенсацию

Еще один вариант – выделить долю в натуре и превратить ее в отдельный объект недвижимости. Чаще всего это возможно в частных домах, где можно обустроить отдельный вход и провести необходимые коммуникации.

В обычной квартире такое разделение, как правило, невозможно по техническим причинам. В этом случае совладелец может рассчитывать на денежную компенсацию за свою долю, но для этого требуется согласие других собственников.

Принудительный выкуп доли через суд возможен лишь в исключительных случаях. Суд может принять во внимание, насколько мала доля, можно ли выделить ее отдельно, пользуется ли владелец жильем и имеет ли он существенный интерес к квартире. Окончательное решение зависит от обстоятельств конкретного дела.

Напомним, что квартира, приобретенная в браке, после развода не делится автоматически – бывшие супруги остаются ее совладельцами. Если у пары есть дети, суд может отойти от равного раздела и учесть, с кем они будут жить, а также вклад каждого из родителей в приобретение жилья и обеспечение семьи.